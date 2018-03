Los chiringuitos abren las playas de la Región de Murcia

Esta época no es temporada alta de baño, por lo que no habrá socorristas en todas las playas.

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y los municipios costeros de la Región de Murcia están preparando sus playas para tenerlas en las mejores condiciones en la primera temporada alta turística del año. Que la arena esté en condiciones, que haya pasarelas para acceder a la misma y papeleras para arrojar los desperdicios, que los visitantes cuenten con chiringuitos en los que disfrutar de un refrigerio... Mucho trabajo realizado en las últimas semanas para que los visitantes se lleven una buena impresión y repitan de cara al verano.

Así, el Ayuntamiento de Cartagena ha adelantado este año el procedimiento de renovación de licencias para que los empresarios que explotan los chiringuitos de las playas puedan aprovechar sus licencias al máximo. De esta forma, ya son 36 los chiringuitos que cuentan con el visto bueno del Ayuntamiento para instalarse en las playas del municipio y abrir a partir del Viernes de Dolores, festivo en la ciudad, aunque desde el Consistorio indican que dependerá de cada particular la apertura en dicha fecha o no. Habrá chiringuito en la Cala del Pino, y en los arenales de La Manga que dan al Mediterráneo se pondrán en marcha, si nada se tuerce, algunos locales en la playa del Galúa y en Cabo de Palos. Y en el Mar Menor está previsto que comiencen a funcionar establecimientos en Islas Menores y Los Urrutias, al menos, según informa Salvador González.

Asimismo, las brigadas municipales están desde la semana pasada acondicionando las playas, sobre todo después del reciente temporal de agua. Empezó en las playas del Mar Menor y se trasladará a La Manga y Cabo de Palos la próxima semana. Asimismo, se han colocado pasarelas y lavapiés, que se han renovado en Cabo de Palos y La Manga, Asimismo, se han remodelado aseos en la Cala del Pino y Los Urrutias, colocándose rebajes en los accesos para permitir la entrada de personas con discapacidad en Playa Honda y Playa Paraíso.

En Águilas, por su parte, hay 35 playas, algunas urbanas y periurbanas y otras en zonas vírgenes, como Marina de Cope. «Estamos intensificando la limpieza con maquinaria, en aquellas playas que se puede, y limpieza a mano, en las que no se puede, instalando también contenedores, papeleras, pasarelas, pasos para discapacitados y lavapiés, pues nosotros no tenemos duchas para ahorrar agua», dice Ginés Desiderio Navarro, concejal de Turismo. Los chiringuitos que abrirán se ubicarán en las playas más urbanas, mientras que no habrá servicio de socorristas, pues la Semana Santa no es época de baño.

Tampoco habrá socorristas en Mazarrón, pues no ha dado tiempo a sacar el nuevo contrato, según informaron fuentes municipales. Sí estarán abiertos, con total seguridad, los chiringuitos de las playas de Bahía, Nares, Bolnuevo y Percheles, que este año, además, dispondrán por primera vez de servicio de cocina, para que los visitantes se puedan comer un arroz. La Concejalía de Servicios también está realizando estas semanas una gran tarea de acondicionamiento de las playas, pues además Mazarrón vive estos días las fiestas de San José, por lo que se espera la afluencia de turistas desde ya.

San Pedro del Pinatar, por su parte, tiene tres playas del Mar Menor y tres del Mediterráneo, de las cuales dos son naturales. Se van a instalar chiringuitos en las playas del Mar Menor y en la del Mojón, mientras que también se han instalado las pasarelas y se ha intensificado el trabajo de mantenimiento. Además, se ha planificado un programa de actividades en las playas, con baloncesto, fútbol burbuja, gymkana y voleyball, según afirmó la concejala de Turismo, Silvia Egea. No habrá socorristas, pues Semana Santa no es temporada alta de baño, según insiste la responsable municipal.

En San Javier, las actuaciones relativas a las playas del Mar Menor, las de Santiago de la Ribera, son las que se están realizando de cara a la recuperación de la laguna, supervisadas por el comité científico. Estos trabajos se centran, principalmente, en la recuperación de arena en las playas del Mar Menor, ya que las lluvias y los vientos las arrastran hasta el lecho marino próximo a la orilla. San Javier será de los pocos municipios cuyas playas cuenten con socorristas. Dos puestos habrá en La Manga y otros dos en Santiago de la Ribera. Asimismo, de lunes a domingo, y de 11 a 19 horas, estará el SAMUR 35-A-02, con dos técnicos de emergencias sanitarias en el puerto de Tomás Maestre.

En Los Alcázares, por su parte, estarán abiertos todos los chiringuitos y se está acondicionando todas las playas con los puntos para la accesibilidad. Habrá socorristas, pero no en todos los puestos. Además, la localidad vivirá a partir de Jueves Santo, como todos los años, las fiestas de Trinitarios y Berberiscos.