"Alrededor del 50% de los cánceres son curables, siempre que se detecten en estadios muy tempranos"

­María Blasco Marhuenda, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ofrece hoy una charla bajo el título + Investigación - Cáncer, que se enmarca en las Conferencias de Divulgación Científica organizadas por la Fundación de Estudios Médicos (FEM) de Molina de Segura. La conferencia se impartirá en el CNIO, al que asistirán alumnos de diferentes centros de enseñanza de la Región.

P.- En más de una ocasión ha asegurado que «solo perderemos el miedo» a una enfermedad como el cáncer «cuando encontremos la forma de acabar con los tumores». ¿Considera que estamos cerca de encontrarla?

R.- Hemos avanzado mucho. Hoy en día alrededor del 50% de los cánceres son curables, siempre y cuando se detecten en estadios muy tempranos. Aún así, queda mucho por hacer. Todavía hay tumores con una alta tasa de mortalidad y otras asignaturas pendientes como la metástasis, contra la cual ha habido menos investigación y por ello no hay aún fármacos. No obstante, cada día conocemos en mayor profundidad los mecanismos del cáncer y tenemos más herramientas para combatirlo. En un futuro no muy lejano tendremos biomarcadores que nos ayudarán a saber si una persona está en riesgo de desarrollar un cáncer para así poder detectarlo a tiempo y tener más opciones curativas. En el caso de los tumores que se diagnostican cuando ya son grandes, tendremos más herramientas moleculares para acabar con ellos.

P.- La investigación es la antesala del descubrimiento de tratamientos contra enfermedades que todavía se están cobrando vidas. ¿De qué forma han influido los recortes a la labor que realizan profesionales como usted?

R.- Durante los años de crisis hemos visto recortada nuestra financiación institucional en un 5%. El mayor recorte, sin embargo, ha sido en los proyectos de investigación que se consiguen a través de las fuentes de financiación públicas. Por ejemplo, los Planes Estatales de Investigación se han recortado en más del 40% desde el inicio de la crisis. Hemos conseguido compensar esta disminución de los fondos competitivos públicos con fondos privados (industria, fundaciones, licencias y ventas, y filantropía individual ´Amigos del CNIO´). El compromiso del gobierno con la ciencia y la tecnología es fundamental para asegurar dotaciones estables y mantenidas en el tiempo. Incluso más allá de la financiación, que es clave pero no el único factor. También hace falta que se facilite y se valore el trabajo de los científicos, evitando trabas administrativas que dificultan el día a día de nuestra labor.

P.- ¿Qué le gustaría cambiar desde su posición como directora del CNIO?

R.- Quiero pensar que hemos cambiado muchas cosas. Hemos puesto énfasis en la innovación y esto es algo que ha dado sus frutos, aumentando los ingresos del CNIO por ventas, así como el número de contratos con la industria farmacéutica. Además, hemos aumentado la participación de todos los grupos de investigación del CNIO en proyectos innovadores. Esto se ha conseguido gracias a una política de inventivos (reparto de regalías por ventas entre los grupos y los investigadores), así como a una cultura de innovación. Hemos puesto énfasis también en la comunicación tanto a nivel nacional como internacional (nuestras notas de prensa están por todo el mundo), así como en aumentar los lazos con la sociedad. Una de las iniciativas más ilusionantes ha sido iniciar y ver crecer a la iniciativa ´Amigos del CNIO´, que gracias a las generosas aportaciones de nuestros Amigos nos está permitiendo tener más captación de talento investigador. Así mismo han aumentado los legados y herencias, lo que nos están permitiendo crear un fondo para apoyar a los proyectos excelentes.