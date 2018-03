Reacciones

Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos, lamentó durante la comisión de seguimiento que «el Partido Popular lleva 20 años anunciando promesas vacías sobre la llegada del AVE y no cumple ninguna».



Andrés Pedreño: "El consejero de Fomento solo ha respondido con vaguedades a preguntas concretas. El trazado ferroviario que se plantee tiene que adaptarse al futuro"

Andrés Pedreño, diputado de Podemos en la Asamblea Regional, valoró tras la comisión de seguimiento que el consejero de Fomento, Pedro Rivera, solo ha respondido con vaguedades a preguntas concretas.



La formación morada pone en tela de juicio la planificación ferroviaria de la Región, ya que teme que se invierta en poner unos tipos de vía que sean insuficientes y causen problemas al tráfico ferroviario en un futuro. Al margen del AVE, Podemos preguntó, sin obtener respuesta, cuál será el futuro de los Cercanías. El consejero dijo que Renfe ha invertido para mejorar los trenes, pero Pedreño teme que este cambio de vehículos encarezca el precio del billete y encima obligue a reducir la frecuencia de paso de este tipo de viajes de corta distancia.



El diputado regional enumeró varios de estos anuncios de los populares, que prometían la llegada del AVE para fechas que hace años que se han quedado atrás. «Estamos en el año 2018 y el AVE aún no ha llegado», criticó. Con estos antecedentes, Sánchez afirmó que «los vecinos ya no se fían». Por ejemplo, dijo que los murcianos denuncian que las obras de la llegada del AVE y del soterramiento no se pueden realizar al mismo tiempo. Por eso, preguntó al consejero si ambas actuaciones son compatibles.