Cesado el directivo de RTRM por su artículo machista

El directivo del ente público Radio Televisión de la Región de Murcia, Francisco Martínez Campos, hasta hoy jefe de control de la televisión autonómica de la Región de Murcia, ha sido cesado tras publicar un artículo de contenido machista en un medio digital de Murcia.

La dirección general de RTRM ha celebrado este miércoles una sesión extraordinaria y, tras hablar con el propio Martínez Campos y tener en cuenta las declaraciones del presidente regional, Fernando López Miras, y de la portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, ha constatado "la pérdida de confianza" ante el directivo, y que redundan "en un grave perjuicio dela imagen y la reputación" del ente público, por lo que la propia junta ha perdido la confianza en Martínez Campos, razón por la cual ha sido cesado.

En su artículo, en el que decía hablar a través de su perro, Martínez Campos comentaba que éste "está últimamente un poco salido" y citaba a algunas presentadoras del ente para alabar las "caderas poderosas" o su "buen ver", entre otros muchos comentarios.

"Ahora le ha dado por ponerse delante de la tele y comentar cosas sobre las presentadoras. Cosas un poco subidas de tono que yo le afeo de continuo, pero es cierto que está en esa edad difícil". "Comienza su visionado televisivo con las mañanas y Ana Cruz y me mira de manera picarona. Le gusta sobre todo cuando habla de pie, por sus caderas poderosas y su estatura inalcanzable". "Algo parecido le pasa con María Pina. Me dice que se ha casado con otro porque no ha tenido oportunidad de conocerle a él"... Son solo algunas de las frases que tenía el artículo, que fue retirado del medio digital en el que fue publicado tras las múltiples protestas por parte de los medios de comunicación, principalmente de las televisiones murcianas, así como del propio Colegio de Periodistas de Murcia.



El presidente del Gobierno, Fernando López Miras, en una entrevista a Cadena Ser, tachaba de "desafortunadas, improcedentes e injustificables" las declaraciones y el artículo. El propio Martínez Campos pidió perdón a través de Twitter, un gesto que llegaba demasiado tarde para los periodistas de la Región, como han reflejado muchos de ellos en las redes sociales, y, sobre todo, para las protagonistas de su artículo.