¿Quieren los murcianos vivir hasta los 130 años?

Los avances en biología son tan numerosos que el presente ya parece una película de ciencia ficción. Clonación, trasplantes de todo tipo... Y ahora, puede que incluso vivir más de 100 años de media.

Esto es lo que afirma el prestigioso científico albaceteño Juan Carlos Izpisua, catedrático de Biología del Desarrollo de la UCAM. Él y su equipo han logrado revertir el envejecimiento en células, técnicas que según él podrían aplicarse en humanos y razón por la cual afirma que la persona que llegará a vivir 130 años en buenas condiciones «ya ha nacido».

Asumir que se podrá vivir más de un siglo no es una perspectiva muy lejana: España es uno de los países desarrollados con mayor esperanza de vida y ya en 2050 se prevé que un tercio de la población tendrá más de 65 años. Pero, ¿qué es lo que opinan los murcianos al respecto?

Los encuestados sienten que obviamente sería un gran avance pero que vendría acompañado de numerosos problemas.

La presidenta de Hostemur, Mª del Mar Martínez, responde de manera rotunda: «No, pues no estaría en buenas condiciones. No tiene sentido vivir tanto tiempo si no vas a poder disfrutarlo». El presidente de la Cámara de Comercio, Pedro García Balibrea, contesta en la misma línea: «Sólo estaría dispuesto a vivir tanto tiempo si lo hiciera en buena forma física».

El vicedecano de la Facultad de Economía y Empresa de la UMU, Marcos Antón, reflexiona sobre el efecto que tendrá en el sistema actual de pensiones: «Todo dependerá del sistema laboral del momento. Siempre hace falta población activa, y más si la poblaciónactual está envejeciendo. Si esto se produce tendremos que pensar en nuevas vías con las que cubrir las pensiones, pero no hay una solución clara», matiza.

El decano de Medicina de la UMU, Miguel García, asegura que es una afirmación muy atrevida y que supone insinuar muchas cosas que aún no se saben. «Es un hecho posible pero aún no se sabe cómo llegar hasta ahí. Aunque se tenga calidad de vida, ¿qué haremos con las pensiones? ¿Servirán estos avances para mejorar realmente la calidad de vida o es sólo una afirmación atrevida?», reflexiona.

El crono-biólogo Juan Antonio Madrid también se preocupa por la sanidad, que según él será un factor clave para la mayoría de la población: «Si no podemos mantener los sistemas públicos los únicos que alcanzarán esa edad serán los que puedan permitírselo. Lo menos importante es que vivamos más tiempo, sino que vivamos cada vez mejor. La alimentación y el sedentarismo hacen que vivamos menos tiempo, así que los que lleguen a 130 años serán casos excepcionales».

La presidenta de Pupaclown, Pepa Astillero, no se encuentra demasiado interesada: «No me produce ninguna inquietud. Viviremos lo que tengamos que vivir, lo que esté escrito. Pero tal como están las cosas, muy largo lo veo. Antes deberíamos molestarnos en resolver otras cosas, como la cura de enfermedades, las pensiones o la crisis de los refugiados», afirma.

El pintor Jean Carlos Puerto tiene una opinión similar: «Veo muy mal el futuro si alcanzamos esa edad. Tener tanta gente mayor sería un problema para la Sanidad. A mí personalmente no me gustaría si no estuviera en condiciones». La consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, opina que «es más importante la calidad de vida que la cantidad, y los políticos tendremos que tomar responsabilidad en ese frente».

En la calle, las opiniones son muy variadas. Fernando Martínez, opositor, tiene una visión muy negativa: «Tal como está el mundo, muy mal lo veo. Sólo con cómo está el aire ya es imposible, y estando el mundo como está no creo que me gustara vivir tanto tiempo». Miriam García, técnico auxiliar de farmacia, lo ve completamente diferente: «Pienso que es muy posible. Y a mí me encantaría, mientras esté físicamente bien». Eva Trulla, parada, se encuentra bastante escéptica ante las afirmaciones: «No me parece sensato vivir 130 años si supone que voy a estar con demencia senil desde los 80». En cambio, Leticia Locubiche, dependienta, lo afronta con cierta curiosidad: «Veo posible llegar a esa edad y personalmente me gustaría si estuviera bien, el futuro siempre inspira curiosidad».

Por último, la cómica Raquel Sastre ve con humor el asunto: «Me gustaría vivir 130 años para ver los avances científicos, pero por otro lado no quiero aguantar a tantos nietos, a menos que tenga un cuidador guapo».

Los murcianos no se ponen de acuerdo en qué pensar del descubrimiento pero todos concuerdan en una cosa: Es admirable que se pueda prever un hecho así y habrá que afrontar el futuro con valentía.