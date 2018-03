Comprar casa en un pueblo será más barato para los jóvenes

Está orientado preferentemente al alquiler y a la rehabilitación - Se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año

El Gobierno ha aprobado este viernes el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 con una dotación para los cuatro años de 1.443 millones de euros, un 62,5% más que en el plan anterior, según ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El programa contempla ayudas al alquiler para las familias desahuciadas, los mayores de 65 años y los jóvenes. Los menores de 35 años podrán beneficiarse además de una ayuda de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda si residen en uno de los ocho municipios de la Región que tienen menos de 5.000 habitantes.

Estas ayudas se han limitado a las poblaciones más pequeñas para evitar el despoblamiento. En la Región podrán solicitarlas los menores de 35 años de los municipios de Ulea, Villanueva del Río Segura, Ricote, Ojós, Albudeite, Campos del Río, Pliego y Aledo. A excepción de este último, los demás municipios que no llegan a los 5.000 habitantes se concentran en los valles de Ricote y del Río Mula.

Podrán solicitar las ayudas los jóvenes de menos de 35 años de estas ocho poblaciones cuyos ingresos no lleguen a tres veces el Iprem (1.613,52 euros mensuales en 14 pagas). El precio máximo para la compra de la vivienda no debe llegar a 100.000 euros, con un límite de ayuda del 20% del precio y de 10.800 euros por vivienda.

El plan cuenta con una dotación de 350 millones para este año y se ampliará hasta los 357 millones en 2019, hasta los 364 millones en 2020 y hasta los 372 millones en 2021.

El ministro calcula que en el periodo de vigencia del plan habrá 557.109 ayudas y se crearán 60.320 puestos de trabajo. Las ayudas estarán disponibles en el momento en que cada comunidad autónoma haya abierto las órdenes correspondientes, «en un plazo de dos o tres meses», adelantó.

El plan da prioridad al fomento del alquiler y de la rehabilitación y regeneración y renovación urbana y rural. También velará por mejorar la calidad de la edificación y de su conservación y por facilitar a los jóvenes el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada en régimen de alquiler. Las ayudas se aplicarán con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año.

Los requisitos para acceder al programa de ayudas al alquiler son que la vivienda alquilada sea la residencia habitual y permanente, que la unidad familiar tenga un límite de ingresos de tres veces el Iprem (1.613,52 euros mensuales en 14 pagas) y que el arrendamiento no supere los 600 euros mensuales, cifra que se podrá ampliar hasta 900 euros mensuales en determinadas zonas a definir por las comunidades. En el caso de las viviendas en las que viva una familia numerosa y personas con discapacidad la ayuda se entregará si los ingresos no superan cuatro veces el Iprem (2.151,3 euros al mes por 14 pagas). Además, las familias numerosas especiales y con personas con determinados grados de discapacidad no podrán ganar más de cinco veces el Iprem (2.689,2 euros por 14 pagas).



Desahucios Alquiler social de hasta 400 euros para las familias que han perdido su casa

El Plan de Vivienda dedica «una especial atención a las personas en situación de desahucio y a las ayudas a las familias numerosas», según dijo el ministro, Íñigo de la Serna. Las comunidades podrán disponer de casas vacías de los bancos para destinarlas a familias que han perdido la suya mediante un alquiler social. El precio del arrendamiento, en este caso, debe ser igual e inferior a los 400 euros mensuales y el importe de la ayuda puede llegar a ser hasta el 100%. El plazo de vigencia es de tres años. En 2017 el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria creado por la Consejería de Fomento ha atendido a 271 personas amenazadas de desahucio por impago de las cuotas de su hipoteca o del arrendamiento de su casa. La Comunidad tiene un convenio con tres entidades para atender a estas familias y buscarles un alquiler social.