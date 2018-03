La marcha acaba con enfrentamientos en las vías

La marcha contra el machismo concluía anoche en Santiago el Mayor, donde se leyó un Manifiesto ante la presencia de centenares de personas. Minutos después, el entorno de las vías fue escenario de momentos de mucha tensión que acabaron en enfrentamientos entre la Policía y parte de los asistentes. Un joven resultaba herido y cuatro agentes quedaron contusionados –uno de ellos fue atendido en un hospital–, según los últimos datos conocido al cierre de esta edición.

La Policía desplegó un dispositivo formado por más de un centenar de agentes en el entorno de las vías, y sólo permitía el paso a los viandantes en pequeños grupos de personas.

«Fuera Policía» y «vergüenza me daría un hijo policía» fueron algunos de los cánticos escuchados, además de: «Que no, que no, que no queremos muro». Algunos asistentes llevaban la cara cubierta con pasamontañas.

Además, durante el mediodía, vecinos de Santiago El Mayor denunciaron «empujones» «cargas policiales» en las vías, «incluso contra las mujeres».