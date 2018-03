100 mujeres con bandera

Sí, lo que suele decirse como un insulto para este periódico es un orgullo. Un orgullo por ver a cientos de mujeres de esta Región que están dejando su impronta por todo el mundo, que exportan talento y buen hacer. Mujeres criadas, y en su mayoría educadas, en los casi 11.400 kilómetros cuadrados de esta Comunidad que están desarrollando su carrera profesional más allá de nuestras fronteras, bien en otras comunidades españolas, bien en cualquiera de los continentes. En las siguientes páginas recogemos cien ejemplos claros de estos perfiles, y huelga decir que ´no están todas las que son, pero sí son todas las que están´. Son mujeres que han tenido que salir porque no han encontrado forma de ejercer y desarrollar su carrera aquí; o porque se las han ´llevado´ por su excelencia; o porque han buscado el mejor lugar desde el que poder proyectar su futuro. No hay ninguna que no eche de menos sus raíces, sus amigos y su familia; el sol, la forma de vida, su ´terruño´.

Hemos querido dar visibilidad a estas mujeres que reconocen que lo han tenido un poco más fácil que sus predecesoras, sobre todo en el campo de la investigación, gracias a quienes años atrás han trabajado duro: «Muchas han hecho mucho por nosotras», es una frase de una de nuestras entrevistada, pero que recoge el sentir de todas.

Y otras, que no han tenido que librar especialmente la batalla de sexos por un puesto por su innegable preparación y talento, sí tienen aún que soportar situaciones en las que les comentan la suerte que han tenido de llegar donde están, mientras que a un compañero con una carrera igualmente exitosa simplemente se le felicita.

El año pasado recogimos en estas mismas páginas a cien mujeres de aquí para celebrar el 8 de marzo. En esta ocasión, el Día de la Mujer coincide con la convocatoria de una huelga femenina. Independientemente de que hay quienes la apoyan y quienes no, en lo que sí están todas de acuerdo es en la necesidad de cambiar la sociedad a través, principalmente, de la educación, para que los malos hábitos y comportamientos hacia la mujer; las malas prácticas como la brecha salarial o los techos de cristal; la violencia de género, y tantos asuntos pendientes, vayan pasando a ser parte de esa historia que no se debe repetir.

Como una de las mujeres de nuestro perfiles comenta respecto al Día de la Mujer, «necesitamos educar a nuestros hijos, a nuestros hermanos y a nuestros compañeros en la igualdad. No debemos permitir un simple comentario que nos haga pensar, o que haga pensar a nuestras hijas, que no tienen la misma valía que sus hermanos». Y recuerda cómo hace unos días en Madrid un taxista se quejaba de lo mal que estaba aparcando ´esa´. «Pensé en callarme, pero pensé que no debería dejar pasar ese comentario. Le dije que si le había visto la cara y si estaba seguro que era ´esa´ y no ´ese´. Al pasar vimos que era un chico. El taxista me dijo, ´perdona´. Solo espero que ese hombre, la próxima vez que le venga un comentario peyorativo, se acuerde de nuestro intercambio».

Sirva este ejemplo de reflexión ante una realidad que sigue siendo tozuda y que tanto está costando cambiar habiendo alcanzado ya el siglo XXI. Por eso, y por mucho más, sigue siendo necesario el Día de la Mujer y dar visibilidad a quienes son un ejemplo a seguir en todos los sectores.