Los seísmos de la Comarca del Río Mula no hicieron daño al no ser superficiales

Al no ser superficiales, no hicieron daño. Es lo que expertos explican sobre los seísmos que tuvieron lugar en la Región este viernes por la tarde, y que se sintieron prácticamente en todos los municipios.



Los temblores únicamente dañaron la cornisa de una casa antigua de las tantas que hay en la zona, esta en concreto en Bullas. Pero no hubo daños personales, confirman desde el Centro de Coordinación de Emergencias. Un centro, el del 112, cuya centralita se colapsaba ayer. La mayoría de las llamadas entrantes (casi cien en una hora) eran para preguntar qué había pasado, no para informar, por fortuna, de desgracias personales tras los temblores.



Un terremoto de 4,1 grados con epicentro en Albudeite se dejaba sentir en la tarde de ayer en toda la Región de Murcia. La tierra temblaba a las 20.08 horas, según confirmaba el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Poco después, en menos de media hora, se registraron otros tres temblores (otro en Albudeite y dos más en Pliego), con una menor intensidad.



En un primer momento, el IGN informó de que el primer terremoto (el sentido en toda la Región) había sido de 3,8 grados en la escala de Richter, así como de 9 kilómetros de profundidad; sin embargo, pocos minutos después actualizaron su información y elevaron el seísmo a 4,1 grados con epicentro en Albudeite y 12 kilómetros de profundidad.



Los murcianos, no obstante, quedaron con el susto en el cuerpo. Más aún porque en la memoria de todos siguen aquellos terremotos mortales de Lorca en 2011. Incluso aquel, también en Mula, que hacía temblar lámparas y muebles de la capital murciana allá por 1999.



En la tarde del viernes, los murcianos usaron en masa las redes sociales para expresar que habían sentido el temblor. Manifestaban que llegaron a moverse muebles, lámparas y otros enseres. También señalaban que se había sentido en poblaciones como Sangonera, Blanca, El Palmar, Alhama de Murcia, Las Torres de Cotillas y Alguazas, entre otras poblaciones. Uno de los mensajes más repetidos en bloque en WhatsApp: "¿Has notado el terremoto?"



Y el susto sigue en el cuerpo de algunos. Muchos expresaron su temor a que el seísmo tenga réplicas, o incluso que venga "uno gordo" que sí acarree destrozos.



Si hay un terremoto gordo y le pilla dentro de un edificio, hay que buscar estructuras fuertes, esto es, meterse debajo e una mesa o de una cama o bajo el dintel de una puerta. También vale junto a un pilar, una pared maestra o en un rincón y alejado de estanterías o muebles que puedan caerle encima con los temblores. Además, por si acaso, hay que protegerse la cabeza y sujetarse firmemente a algún elemento estable.





El director activa el Plan #Sismimur en fase 0, dirigida a intensificar la información a los ciudadanos https://t.co/0wUjjHqDAr pic.twitter.com/u5ZZXtbsH1 — 112 Región de Murcia (@112rmurcia) 2 de marzo de 2018

Mientras,ponía en marcha el Plan Sismimur ante Riesgo Sísmico en la Región de Murcia, que fue activado en ´Fase de Intensificación y Seguimiento de la Información, Situación 0´.