Un juicio en el aire tras 24 años

El intento acrecienta la inquietud de los antiguos trabajadores y de las familias de los fallecidos.

Tristeza y desamparo. Esto es lo que sienten los 117 antiguos trabajadores de Valeo que llevan esperando casi un cuarto de siglo y las familias de los 28 fallecidos desde entonces al ver cómo los responsables de la venta fraudulenta de la empresa en 1994 tratan de evitar la celebración del juicio, que debe iniciarse el próximo martes. Los acusados, para los que el fiscal pide tres años de cárcel y 7,9 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por un delito contra los derechos de los trabajadores en relación con un alzamiento de bienes, intentan conseguir un nuevo aplazamiento de la vista alegando que algunos de los imputados no han recibido las notificaciones judiciales. Entre los imputados también hay tres fallecidos y algunos de edad muy avanzada. El letrado de los trabajadores, Luis Castillo, considera que se trata de una argucia para ganar tiempo y da por hecho que no logrará paralizar el proceso cuando está a punto de llegar a juicio.

La dilación del proceso judicial, que se inició un par de años después del cierre de la factoría, también impedirá declarar a uno de los testigos ya desaparecido, el detective que investigó la venta de la planta de Valeo a una empresa fantasma, que en el momento del cierre resultaría insolvente y no tendría que hacer frente a las indemnizaciones de los 145 trabajadores que quedaban en la plantilla. El objetivo era evitar el pago de las compensaciones millonarias que Valeo había tenido que abonar a los empleados despedidos en 1992.

El cierre de la factoría de El Ranero que había pertenecido antes a la antigua empresa murciana Fraymon, dedicada a la fabricación de piezas y repuestos de automóvil, dejó en la calle a 145 trabajadores en 1995, al año siguiente de la venta.

Desde que tuvieron conocimiento de la operación, antes incluso del cierre, han tratado de conseguir que se les reconozcan las indemnizaciones a las que tenían derecho y que la multinacional trató de ahorrarse. Los portavoces de la antigua plantilla de Valeo cuentan que sus compañeros fallecidos encargaban a sus familias que siguieran luchando por ellos después de su muerte, negándose a darse por vencidos.

Por eso, el intento de conseguir un nuevo aplazamiento ha acrecentado la inquietud de los antiguos trabajadores y de las familias de los 28 compañeros que han fallecido antes de que los responsables de la operación lleguen a sentarse en el banquillo de los acusados.

Al tener conocimiento de las pretensiones de los imputados se reunieron ayer en una asamblea extraordinaria con el objetivo de conseguir información sobre las posibilidades de que el juicio quede en el aire si algunos de los acusados no comparecen, aduciendo que no han recibido la notificación. El letrado considera que se trata de una argucia para conseguir una nueva dilación y confía en que no llegue a prosperar.

El inicio de la vista está señalado para el próximo martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. El juicio se celebrará hasta finales de abril con tres sesiones semanales, interrumpidas por el paréntesis de la Semana Santa. La fecha se fijó hace dos años con una antelación inusual debido a la saturación de la Justicia, después de un tortuoso proceso, que ha pasado incluso por comisiones rogatorias ante los tribunales franceses e intentos de archivo, que finalmente no fueron admitidos.

Los acusados que deben sentarse en el banquillo son responsables de la multinacional francesa que deben llegar desde París y desde Madrid, tres de los cuales también han fallecido, además de los socios de la empresa Metalúrgica del Sureste que simularon la operación para evitar que la compañía tuviera que hacerse cargo de las indemnizaciones de despido de la plantilla, según consta en los escritos realizados por el Ministerio Fiscal y recogidos en la causa.

Los 145 trabajadores que se quedaron en la calle cuando la nueva propietaria cerró en 1995 consiguieron cobrar una parte de la indemnización gracias a la venta de los terrenos de la factoría, que se adjudicaron en una subasta, aunque el proceso no resultó fácil, dado que fue necesario que el Ayuntamiento de Murcia recalificara la propiedad situada en la avenida Miguel de Cervantes, junto a El Ranero, para que pudiera destinarse a la construcción.

Tras un intrincado proceso judicial y de tener que llamar a las puertas de varias administraciones, los trabajadores consiguieron unos cuatro millones de indemnización, aunque tienen pendiente de cobro 7,9 millones (equivalentes a 1.300 millones de las antiguas pesetas).