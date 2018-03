El SMS abre una investigación por el fallecimiento de un joven tras ser operado en la Clínica San José

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha decidido suspender todas las operaciones que tiene concertadas con la Clínica San José de Alcantarilla desde hoy tras el fallecimiento la semana pasada de un joven que fue intervenido en este centro de un quiste en el pie y que salió en coma del quirófano, según ha detallado la propia familia a esta Redacción.

El gerente del SMS, Asensio López, ha explicado en una rueda de prensa convocada de urgencia que "se ha tomado esta decisión por precaución, para no asumir ningún otro riesgo innecesario". Por lo que los conciertos con esta Clínica no se retomarán hasta que se conozca el informe sobre lo que sucedió en la operación de este chico de 29 años el pasado 9 de febrero.

El Servicio de Inspección de la Consejería ha iniciado una investigación para recabar toda la información sobre el caso, a la vez que el Servicio Murciano de Salud ha creado una comisión de seguimiento paralela para dar toda la información posible a la familia.

"Hemos decidido suspender todas las operaciones programadas en la Clínica San José, por lo que desde hoy ningún paciente será derivado hasta que no se aclare lo sucedido", ha dicho López, quien ha informado de que cada día son intervenidos en el centro de Alcantarilla unos 30 pacientes derivados desde los hospitales Virgen de la Arrixaca y Reina Sofía. Además, no ha querido facilitar información clínica sobre la intervención de este joven paciente al existir una demanda judicial y ha señalado que "debemos ser prudentes para no prejuzgar hasta que se conozca el contenido del informe", que esperan tener en los próximos días.



Otro incidente hace dos años

El gerente del SMS ha dicho no disponer de los datos sobre las reclamaciones recibidas por la Clínica San José de Alcantarilla, pero sí que ha indicado que han encontrado un caso sucedido hace dos años, en el que hubo secuelas en un paciente, que no llegó a fallecer. Lo que también está siendo analizado.

Este centro concertado operó el pasado año a más de 4.000 pacientes murcianos derivados desde la Sanidad pública y "como cualquier otro está sometido a controles específicos de calidad, por lo que puede ser equiparable a cualquier hospital comarcal público", ha indicado Asensio López.

El 96 por ciento de este tipo de intervenciones se hacen en el hospital de Alcantarilla con cirujanos del SMS, mientras que el centro concertado pone al anestesista, enfermeros y la hospitalización del paciente si es necesaria. Una situación que es la que se dio en el caso del joven de 29 años que falleció el miércoles de la pasada semana.

El SMS mantiene concierto con esta clínica desde el año 2004, una derivación que ha sido suspendida y que se retomará o no en función del resultado de la investigación.