Rajoy asegura que tiene "una excelente opinión" sobre Barreiro

La situación judicial de la senadora por Murcia Pilar Barreiro sigue enturbiando las relaciones entre PP y Ciudadanos, con los Presupuestos Generales del Estado para 2018 en el aire. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se refirió ayer a Barreiro, investigada por el caso Púnica en el Supremo, afirmando que tiene «una excelente» opinión de la senadora y que se debe esperar a que el Alto Tribunal concluya su investigación.

«Si el Supremo dice que no ha hecho nada, tenemos un problema», respondió Rajoy sobre la reivindicación de Ciudadanos de que dimita para apoyar los Presupuestos. «Pueden poner las condiciones que quieran, pero hacer depender los Presupuestos de que dimita una senadora de la que tengo excelente opinión no me parece justo», recalcó Mariano Rajoy.

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, manifestó su confianza en que «que de aquí al 23 de marzo (fecha límite para aprobar los Presupuestos Generales del Estado) se solventen todas estas incoherencias e incumplimientos del Partido Popular», en relación a la situación de la senadora Pilar Barreiro.

Espera Albert Rivera que el Ejecutivo de Mariano Rajoy supere su «arrogancia» e intente buscar acuerdos con la oposición, pues considera que lo mejor es que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y se apliquen todas las medidas pactadas con Ciudadanos, como una bajada del IRPF y la ampliación de una semana más del permiso de parternidad para los españoles que tengan hijos.