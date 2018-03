Modesto Crespo pide perdón

Explica que la entidad no compró cuotas participativas, porque no era «ético»

El expresidente de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo explicaba este miércoles en el Congreso que los miembros del consejo de la entidad no adquirieron cuotas participativas porque no era «ético». Durante su intervención ante la comisión parlamentaria que investiga la crisis, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros, Crespo explicó que el Banco de España estableció la creación de estos productos, similares a las acciones, para que las cajas pudieran obtener recursos. El que fue presidente de la CAM en los años 2010 y 2011 pidió perdón y dijo que hizo lo que pudo.

Durante la sesión de este miércoles de la comisión, en la que no hubo discurso inicial, Crespo afirmó desconocer el porqué de la decisión de que la entidad fuera «el conejillo de indias» en la comercialización de estos productos. De acuerdo con Crespo, ni él ni el resto de los miembros del consejo de administración de la CAM compraron estos productos porque así se determinó con el objetivo de que no pudieran hacer negocio al contar con «información anticipada. No nos parecía ético que entráramos al juego de comprar y vender. Me parece una cosa razonable y así se hizo», indicó en relación con estos instrumentos financieros emitidos por las cajas que ofrecían a los inversores participar en los beneficios de la entidad.

En todo momento Crespo defendió que hizo lo que pudo en la entidad y, como ejemplo, aludió a su participación en la decisión de desinvertir en Terra Mítica, una de las que se siente más orgulloso, según dijo. Expresó ante los grupos políticos sus disculpas y señaló que durante su presidencia puso «ganas» y «dedicación. Ni un solo día de ser presidente dejé de estar en la CAM. Hice lo que pude», defendió.

El expresidente de la CAM también explicó que con el equipo de gestión anterior algunas de las reuniones del consejo tenían lugar en otros países, como en Argentina, algo que él intentó parar con su incorporación.

Por otra parte, Crespo defendió que en la CAM «nunca estuvieron presentes las cuestiones políticas», al menos durante los años que fue presidente. «En mi mandato jamás hubo politización ninguna dentro de la caja», defendió.

Por otra parte, Modesto Crespo defendió que hasta 2010 las cuentas de la entidad fueron auditadas «sin salvedad ninguna y daban beneficios. Otra cosa es que luego se hayan determinado falsas o no», añadió.