Homenaje a Protección Civil con motivo de su día

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, reconoció ayer la labor de los 700 técnicos y voluntarios de las agrupaciones y asociaciones de Protección Civil, que «han logrado consolidar una estructura que, junto al resto de cuerpos y servicios de emergencias, es, a día de hoy, garantía de seguridad para la Región y de la que estamos muy orgullosos».

El jefe del Ejecutivo regional presidió ayer el acto de homenaje a la Protección Civil en la Región y el reconocimiento a la labor de las agrupaciones y asociaciones locales, celebrado con motivo del Día Internacional de la Protección Civil que se conmemora hoy.

Durante el acto, celebrado en el Archivo Regional, la Comunidad entregó reconocimientos, entre otros, a Enrique Albacete Llamas (ex director general de Protección Civil de la Comunidad), Francisco Díaz (ex jefe de sección de Coordinación de voluntariado de la Dirección General de Protección Civil de la Comunidad), Francisco Puig (Protección Civil de Delegación del Gobierno) y José Antonio Alderete (ex responsable de Protección Civil en el municipio de Murcia).