El rival de López Miras denuncia "irregularidades" en la recogida de avales

Antonio Jesús Garre Izquierdo, precandidato a la presidencia del Partido Popular de la Región, ha denunciado los "obstáculos y trabas poco democráticas" a las que según él se ha tenido que enfrentar durante el proceso de recogida de avales. Garre Izquierdo presentó el viernes 140 firmas de militantes del PP para optar a la presidencia (necesitaba 90), mientras que su contrincante, Fernando López Miras, presentó 4.385.

"Esta cifra no ha de extrañar a nadie, ya que no viene sino a corroborar y reforzar, aún más si cabe, las irregularidades ya denunciadas sobre la anómala y tramposa recolección de avales" por parte de la precandidatura del actual Presidente, el señor López Miras, valiéndose de cargos orgánicos e institucionales y a través de todas la sedes locales una semana antes de que cualquier otro afiliado pudiera hacerlo, lo que vicia de nulidad los mismos, al vulnerar todas las normas legales, estatutarias y reglamentarias", señaló Garre Izquierdo a través de un comunicado dirigido a los medios de comunicación. Dice asimismo el precandidato que, si se eliminaran los avales que según él se han recogido de manera irregular, así como los que no reúnen los requisitos (fundamentalmente, el de estar al corriente del pago de las cuotas), "la diferencia no sería tanta".

Asimismo, Antonio Jesús Garre Izquierdo se pregunta por qué si el PP de la Región de Murcia tiene cerca de 38.000 afiliados, solo se hayan presentado 4.600 avales, lo que supone el 10%. "Este dato es indicativo y muy revelador de que algo no cuadra, no funciona, de que las cosas se están haciendo realmente mal y hay que cambiarlas. Eso es lo que pretende este precandidato", afirmó Garre Izquierdo en su comunicado.

Asimismo, indicó que le produjo "verdadero estupor, sonrojo y hasta vergüenza ajena" que Fernando López Miras acudiera a presentar los avales en la sede regional acompañado por una serie de cargos públicos del PP, como consejeros del Gobierno regional, diputados autonómicos, diputados nacionales, senadores y hasta el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé. "Salieron en tromba a modo de tren AVE por el 'corredor' en dirección a lo qeu parecía el aeropuerto de Corvera, a entregar los avales, momento que provocó una explosión de júbilo y aplausos por los acompañantes como si finalmente se hubiera firmado el contrato del aeropuerto", ironiza el precandidato, quien denuncia también que algunos miembros del comité organizador, que debe mantener neutralidad, aplaudieron la escena.

Antonio Jesús Garre Izquierdo asegura que su proyecto para el Partido Popular de la Región solo aspira "a regenerarlo, reestructurarlo, democratizarlo y modernizarlo, abriendo un poquito las puertas y ventanas", de manera que "todos los afiliados tengan de verdad las mismas oportunidades, pero sin prescindir de nadie". Asegura que él no aspira a tener ningún cargo público "y por tanto nadie tiene nada que temer".