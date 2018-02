Al Dual, del Barrio del Carmen a Memphis

Ustedes se preguntarán qué hace un murciano en Memphis (Tennessee), el estado que vio nacer a estrellas del rock and roll como Elvis Presley o Johnny Cash, y al que baña el mítico río Mississippi. Pues cumplir un sueño que se remonta a los ocho años de vida del brillante ganador de los premios Ameripolitan Music Awards de esta localidad norteamericana, Alfonso ´Al´ Dual.

Nacido en el barrio murciano de El Carmen el 21 de octubre de 1977 (es Libra), su primer contacto con el rock and roll le vino de la mano de su tía, a cuya casa llegó «fortuitamente» un disco de grandes éxitos de Elvis Presley, Golden Records, recuerda. Estaba rallado, pero eso no fue un impedimento para que se le metieran en la sangre los ritmos del rockabilly que nunca le abandonarían.

«El rockabilly es un sentimiento, una predisposición a ciertos estilos y culturas, y desde pequeño me ha gustado mucho tanto este ritmo en especial como todos los que sonaban en los años 40 en general, como el swing, el jazz... Toda la música de raiz americana ha sido mi fuerte», comenta en una entrevista con esta Redacción.

Sus padres se acostumbraron a verle con tupé y zapatillas de gamuza azul desde que tenía doce años, un ´look´ con el que ya demostraba claramente sus gustos musicales. Hay fotos que lo atestiguan.

´Al´ comenzó su andadura en la guitarra de forma completamente autodidacta partiendo de la base del rock and roll clásico. En el transcurso de los años, mediante el enriquecimiento de influencias, viajes, el estudio y afianzamiento de diversas técnicas, consigue desarrollar un amplio lenguaje que le permite desenvolverse cómodamente entre distintos estilos, tanto para sus propios proyectos como para colaboraciones como músico de sesión o de directo.

Su primer contacto con la tierra de la música de raiz americana tuvo lugar en 2002, año en el que viajó a Nashville, Estados Unidos, donde investigó sobre estos ritmos y estudió con guitarristas locales, afianzando su técnica en el Finger Style.

Se siente profeta en su tierra, porque ha sido recibido tanto en España como en la Región como un auténtico ganador, y con muestras de orgullo familiar, de amigos, de compañeros de trabajo, de autoridades, de los medios de comunicación... «Todos os estáis portando fantásticamente y creo que va a ayudar a que este estilo de música tenga un revival como el que hubo en los años 80 en toda Europa, y que va a permitir que las nuevas generaciones se pregunten ´coñe, ¿que es esto del rockabilly?´». Y, responde, «no fue sólo música, sino una revolución cultural en su máxima expresión».

En los escenarios, ´Al´ está acompañado de su mujer Mila Rodríguez a la guitarra, y de los cartageneros Mariano Chacón en el contrabajo y por el baterista Tony Quesada. Estos dos últimos proceden de un extinto grupo de los años 80 que se llamaron ´Descapotables´. «Son mis compañeros inseparables, buenísimos músicos y buenísimas personas».

El año 2015 supuso un giro en su carrera, ya que vio la luz su primer LP, The Early Tapes & Instrumental Rare Rocking, de Retrosonic. Música Fundamental 2015 (Huelva), donde muestra unas tempranas grabaciones con su particular visión de clásicos del surf y el rock and roll. Más recientemente, en octubre del año pasado, y con El Toro Records, grabó Blue´s Back In Town, el primer EP de una serie de tres que terminarán con la edición de un CD, y que ha supuesto su debut como cantante al frente de su propia banda. «Ha sido un largo trabajo de composición, grabación y producción», explica. «Es rockabilly y country para gozar del auténtico sabor de América».

Durante los últimos 7 años ha recorrido los escenarios de todos los Festivales Rockabilly de España y Europa como guitarrista de Pike Cavalero y, ocasionalmente, con Charlie Hightone. Y en este tiempo ha actuado en insignes clubes como ´Kensington Club´, ´The Tower Bar, ´Spike´s´, ´Till Two Club´, ´The Juke Joint´, ´Eastside Luv´ y ´The Continental Club´, en Austin (Texas), templo de la música country estadounidense.