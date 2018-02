La madre de Molina cuyo hijo sufre acoso escolar obtiene respuesta de la Comunidad

Las plegarias de Rocío, la madre de Molina de Segura que ayer compartió un vídeo en redes sociales para denunciar las largas listas de espera a las que se enfrentan su hijo y otros menores para ser atendidos en el servicio de Salud Mental por acoso escolar, han sido respondidas.



Tras colgar el vídeo en internet, las respuestas no tardaron en llegar. Decenas de usuarios se solidarizaron con su causa, impactados por las brutales palabras que Rocío pronunció: "Mi hijo me ha dicho que ya no puede más, que ha pensado en quitarse la vida". La reacción general de los usuarios fue de apoyo a su causa y de lucha contra el 'bullying'.



Diversas asociaciones contra el acoso escolar, así como particulares y centros educativos se han puesto a disposición de Rocío para tratar de ayudar a poner solución a esta grave situación.



Además, la consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, aseguró, a través de Twitter, que se va a poner en contacto con ella para atajar el problema.





Rocio, nos ponemos en contacto contigo. Nosotros te vamos a ayudar. Nuestro objetivo también es que ningún niño sufra acoso — Adela Martínez-Cachá (@AdelaMCacha) 22 de febrero de 2018