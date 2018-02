El grito desesperado de una madre de Molina cuyo hijo sufre ´bullying´

Un grito desesperado es lo que ha lanzado esta madre, vecina de Molina de Segura, para denunciar el 'bullying' que sufre su hijo cada día en el instituto.



Visiblemente afectada, pide que se agilicen las listas de espera en Salud Mental, ya que "para que puedan verlo pasan cuatro meses. No me quejo de los profesionales, pero no hay suficientes para atender a tantos niños".



Como explica en el vídeo que ha compartido en redes sociales, el menor ha sufrido acoso escolar desde que "entró al sistema educativo". Al pasar de Primaria a Secundaria sigue teniendo compañeros que ya lo molestaban entonces.



"He intentado que me ayuden desde Salud mental y el centro educativo, pero no me dan ninguna solución", afirma desesperada.



"No quiere ir al instituto, me ha dicho que ya no puede más, que ha pensado en quitarse la vida. Por más que esté encima 24 horas, que es muy difícil porque tengo otro hijo pequeño, no sé qué solución darle", asegura.





Hola, @Murciasalud; esta vecina de Molina de Segura, Murcia, hace un llamamiento desesperado a vuestra implicación, por el #bullying que sufre su hijo y destroza a la familia. Si son tan amables de darle soluciones, se lo agradeceríamos todos. @nachoguerreros @RedAipis pic.twitter.com/17Cdy2rGQG — FamiliaresDeDoloresN (@humanizacionSS) 22 de febrero de 2018

"No sé a quién acudir,", repite desesperada esta madre.