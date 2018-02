Alumnos sin apoyo en casa recibirán ayuda para hacer los deberes en el cole

La Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional ha aprobado una iniciativa de Ciudadanos para que se proceda a la elaboración de un programa de deberes hechos para el acompañamiento en el estudio de los escolares, con el fin de mejorar los resultados académicos y disminuir el fracaso escolar.

La iniciativa aprobada ayer en la Asamblea contempla la inclusión de las especificaciones necesarias para favorecer la participación en el programa de alumnos con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje.

Juan José Molina, presidente de la Comisión y diputado regional de Ciudadanos, ha recordado que este programa ya se ha puesto en marcha en Francia, mediante un plan que proporciona durante cuatro días de la semana un apoyo por parte de profesores, miembros de asociaciones de apoyo a los deberes, asistentes de educación o jóvenes que pueden prestar ayuda a aquellos alumnos que la soliciten.

En este sentido, Molina ha manifestado que «la puesta en marcha de este programa permitirá que aquellos alumnos que no tengan ayuda de sus padres, o no dispongan de un profesor particular, puedan hacer deberes en el propio centro educativo, en horario no lectivo, con la colaboración de estas personas, una situación que repercutiría favorablemente en su aprendizaje».

«Consideramos que la imposibilidad de realizar las tareas fuera del centro educativo se convierte en un factor más de desigualdad de oportunidades y contribuye al fracaso escolar, por lo que hay que tomar medidas para evitar que esto sigue ocurriendo», añadía el diputado naranja.

«Todos los niños deben tener la oportunidad de poder trabajar individualmente, con calma, hacer ejercicios, repetir lecciones o ejercitar su memoria y sentido del análisis cuando la necesiten en un entorno que preste las condiciones adecuadas para el trabajo» ha añadido Molina, quien ha mostrado su convencimiento de que «con la implantación de este programa se evitarán desigualdades en el acceso a los recursos formativos».