Quince ayuntamientos de la Región podrán controlar el consumo de alcohol y drogas

El Gobierno de España, a través de la Dirección Provincial de Tráfico, ha entregado este lunes diez etilómetros digitales y cincuenta kits indiciarios para el control de consumo de alcohol y drogas entre conductores a los jefes de Policía Local de quince ayuntamientos de la Región con el fin de "incrementar la seguridad vial".

Así lo ha hecho saber el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Bernabé, que ha hecho entrega de estos dispositivos acompañado por la Jefa Provincial de Tráfico, Virginia Jerez, en el marco de la campaña de colaboración que se desarrolla en los últimos años entre el Ministerio del Interior y la Federación de Municipios de la Región.

En el marco de esta campaña, Bernabé ha señalado que la Delegación del Gobierno ha entregado en los últimos años a diferentes ayuntamientos de la Región un total de 18 vehículos dotados con cinemómetros y medios de detección de exceso de velocidad por radar, así como de etilómetros.

"Estamos hablando de cientos de kits de detección de drogas, y de decenas de etilómetros", según el delegado, quien ha señalado que este tipo de iniciativas "sólo buscan lo que todos pretendemos: acabar con la siniestralidad en las carreteras", ya que "en muchos de los casos de accidentes mortales existe consumo de drogas".

"Las cifras están ahí, no engañan y no son positivas", tal y como ha reconocido el delegado, quien ha asegurado que el Gobierno de España, en el marco de esta campaña, va a seguir insistiendo de forma "muy activa" no sólo en la formación "sino también en la prevención".

"De ahí estas medidas que estamos poniendo hoy nuevamente en práctica al objeto de que los ayuntamientos dispongan de todos los elementos posibles para poder desarrollar de la mejor forma su trabajo en el control del tráfico y de la seguridad en sus carreteras", tal y como ha aseverado el delegado del Gobierno.



Un factor "personal" difícil de controlar

Al ser preguntado por casos de conductores profesionales reincidentes en la conducción bajo los efectos del alcohol, Bernabé ha reconocido que "no podemos tener un policía o un guardia civil encima" de cada uno de ellos, pero "lo que sí podemos hacer es trabajar de forma activa con esta y con otras medidas".

De hecho, ha recordado que la Delegación del Gobierno está dando "pasos importantes" en el tema de la prevención con los conductores profesionales, en mercancías, mercancías peligrosas y autobuses escolares. No obstante, ha insistido en que "hay una cuestión que es la responsabilidad personal".

El delegado reconoce que hay un factor de "tipo personal" que "es muy difícil de controlar" desde el momento en el que "se hacen todas las diligencias policiales y judiciales y se toman una serie de medidas preventivas, pero la persona queda en libertad porque no hay un riesgo evidente de seguir cometiendo delitos según la autoridad judicial y te la encuentras con que vuelve a delinquir al día siguiente".

"Esta misma semana hay una campaña en marcha en ese sentido", según el delegado, quien ha asegurado que "vamos a continuar trabajando duro, no vamos a cejar en el empeño, y nuestro objetivo es siniestralidad cero en las carreteras". Ha reconocido que es algo "muy difícil" de conseguir porque "el componente personal siempre está ahí, pero por falta de ganas y de medios, desde luego, no va a quedar".