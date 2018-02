Francisco Bernabé: "Estos cuatro años ha habido sequía y en Murcia no se ha dejado de regar nunca"

Francisco Bernabé es delegado del Gobierno en un momento en el que el Ejecutivo central se está volcando con la Región, con un carrusel de visitas de ministros en los últimos meses.

En los últimos meses da la sensación de que el Gobierno central está echando el resto en la Región, con visitas de Rajoy y de varios ministros. ¿A qué se debe ese interés por la Región? ¿Ha comenzado ya la campaña electoral?

Efectivamente, se están produciendo muchas visitas de ministros desde que soy delegado del Gobierno. Y más que hay previstas para estos próximos meses. Se debe a que se están haciendo bien las cosas en la Región. El Gobierno de Fernando López Miras está desarrollando una buena gestión política y eso tiene su recompensa a la hora de recibir el respaldo del Ejecutivo central. Hay muy buena sintonía entre ambas administraciones, me consta y lo veo a diario, y todo eso se refleja en un buen entendimiento y en una consecución de logros para mejorar la calidad de vida de los murcianos. Además, estas visitas se están produciendo a bastante tiempo vista de las elecciones. No es esa la razón de la importante presencia de miembros del Ejecutivo central en la Región últimamente. Le insisto que es por la buena sintonía con el Gobierno de Fernando López Miras.

¿Entre las visitas que anuncia está la de la ministra Tejerina?

Las agendas de los ministros no competen al delegado del Gobierno, pero me consta que la ministra Tejerina se toma con mucho interés la cuestiones de la Región y que tiene interés de venir a Murcia, pues su departamento está llevando cuestiones no solo referentes al sector agrícola, sino también del tema pesquero, donde Murcia es una gran potencia a nivel nacional e internacional por las piscifactorías y el cultivo de peces en granja; y también con el Medio Ambiente, pues la regeneración de la Bahía de Portman es la actuación más importante que está ejecutando el Ministerio en todo el territorio nacional. Esos 32 millones de euros que se han puesto sobre la mesa para acabar con el que Greenpeace calificó como el mayor atentado ecológico de la historia del Mediterráneo competen a García Tejerina. Tiene muchos frentes abiertos y está trabajando muy bien.

Quizás los regantes murcianos no opinen lo mismo...

Todos estamos haciendo un gran esfuerzo para intentar solucionar los problemas de la agricultura murciana. Pero debe haber una comprensión general por parte de todos de una situación de sequía que afecta a todo el país y ni mucho menos se ha resuelto. Y también hay que recordar que en estos últimos cuatro años ha existido sequía y en Murcia no se ha dejado de regar nunca. El Gobierno de España ha dado la cara y sigue dando la cara, con muchas medidas como el decreto de sequía, con ayudas económicas, con la apertura de los pozos€. Debemos ser muy conscientes de que, en una situación de cambio climático, las soluciones no pueden ser coyunturales, sino generales y a largo plazo. A eso se le llama pacto nacional del agua, plan hidrológico nacional, o como quiera llamarle. Que los grandes partidos consensuemos cómo se va a solucionar la cuestión del déficit hídrico en España, con especial atención a las cuencas que siempre son deficitarias, como la nuestra. Ya se está avanzando entre el PP y el PSOE. Ese debe ser el camino. Ojalá se cierre ese acuerdo pronto.

El Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras ya tiene tres inversiones que afectan a la Región, como los arcos Norte y Noroeste y el tercer carril de la A7. ¿Va a incluir alguna inversión más en carreteras?

Estamos hablando de que el Gobierno de España va a licitar este año en la Región obras por valor de 1.500 millones de euros. Esto es algo nunca visto. Esto es una apuesta extraordinaria porque la Región se sitúe al más alto nivel europeo en infraestructuras de transporte. Con los dos arcos y el tercer carril de la A7, estamos hablando de 800 millones. Y con la licitación anunciada del ferrocarril de alta velocidad en la línea de Murcia-Almería, solo en el tramo de Murcia cuenta con 700 millones de euros. Insisto en que esto no se ha visto en la historia de la Región y va a eliminar cualquier sensación de déficit en materia de comunicación. También se va a culminar también la autovía del Altiplano y la tristemente conocida como autovía del bancal. Eso es dinero de Fomento que va a dibujar un mapa de comunicaciones en la Región verdaderamente extraordinario.

¿Se atreve a dar una fecha para la llegada del AVE a Murcia?

Ya lo dijo el ministro de Fomento, la previsión es que para este verano esté terminada la obra, tras lo que comenzará la fase de pruebas. Ya no es una cuestión que dependa de la voluntad política, sino que es una cuestión de tipo técnico, pues es la Agencia de Seguridad Ferroviaria la que debe dictaminar que la obra cumple con todas las garantías en su integridad. Las protestas han retrasado las obras de forma importante. Llevamos varios meses de retraso a causa de los actos vandálicos promovidos por los violentos y por quienes los amparan. Eso es un déficit que perjudica a los vecinos de las vías, porque se está tardando más en hacer desaparecer las vías para siempre, y a todos los murcianos, que tardan más en poder utilizar una infraestructura importante.

¿No es usted demasiado beligerante con la Plataforma ProSoterramiento?

Cuando digo que es una plataforma politizada es porque hay un partido político radical y antisistema, que se posiciona en todo el territorio nacional en contra del AVE, y que hoy por hoy es la única fuerza que defiende con uñas y dientes los postulados de la plataforma. Y ésta nunca ha dicho que repudie que ese partido, que se llama Podemos, esté defendiendo sus intereses prácticamente en exclusiva. A partir de ahí, parece evidente que la plataforma no piensa en el interés general de los murcianos, sino en el interés partidista de esta fuerza política. ¿Cómo una plataforma que se llama ProSoterramiento puede amparar que se paren las obras del soterramiento? Esto no se entiende en ningún lugar de España. Estos señores se olvidaron hace tiempo de lo que fue su lucha justa y legítima para convertirlo en una cuestión política.

¿Cree de verdad que Podemos tiene fuerza en la Región para movilizar a tantas personas que participan en las protestas del soterramiento?

La sociedad murciana ha abierto los ojos y se ha dado cuenta de la manipulación que la plataforma estaba realizando sobre muchas personas de bien. La prueba la tenemos en las últimas manifestaciones. Hemos pasado de ver a decenas de miles de personas en la calle en septiembre a unos pocos cientos la semana pasada ante la Delegación. Los murcianos ven que las obras del soterramiento se están ejecutando y saben que tanto la pantalla de metacrilato (lo que los vecinos llaman muro) y la pasarela sobre las vías son estrictamente provisionales y solo van a estar ahí el tiempo que duren las obras. Basta ya de politizar.

Entonces si, según usted, el movimiento vecinal está perdiendo apoyos, ¿por qué tanta vigilancia policial?

La vigilancia policial está siendo la adecuada. No hace falta que recuerde los terribles actos vandálicos de octubre, en los que se destruyó gran cantidad de patrimonio público. Lo dije cuando asumí el cargo: no estoy dispuesto a que se repitan. Ya no vemos tanto vandalismo, pero sigue habiendo individuos que atentan contra el patrimonio y contra las personas que trabajan en las vías. Se están lanzando artefactos explosivos con metralla. Que lo tenga claro todo el mundo. No vamos a tolerar ni un ataque más a las vías. El que lo haga se va a encontrar en frente a la Policía Nacional y a la Delegación del Gobierno.

Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma, se queja de que no se reúne la comisión para el seguimiento de las obras del soterramiento...

La comisión se reunió antes de ser yo delegado del Gobierno y ya conmigo en la Delegación, cuando se decidió que se reuniría con una periodicidad trimestral, que es como funciona Adif en todos los lugares de España Puedo avanzar que la semana que viene, el miércoles, se reunirá de nuevo.

Aena se ha hecho con el aeropuerto de Corvera. ¿Cuándo se completarán los trámites para abrirlo y trasladar a los trabajadores de San Javier?

No va a haber ningún problema con la plantilla y se trabaja en un documento entre los representantes de los trabajadores y Aena y para formalizar la situación. La previsión, como ya han dicho el ministro y el presidente de Aena, es que este año esté abierto el aeropuerto. Muy pronto se va a cerrar el contrato entre el Gobierno regional y Aena. A partir de ahí, Aena solicitará todos los permisos. Hay que tener en cuenta que un aeropuerto no es abrir un quiosco.

Usted se estrenó en la Delegación con una llegada masiva de pateras. Parece que este fenómeno se ha calmado. ¿A qué se debe?

Efectivamente, en mi primera semana nos encontramos con más de 650 personas que atravesaron un mar para llegar a nuestro desde las costas de Argelia. Desde entonces, solo ha habido otro episodio más, hace unas semanas, cuando llegaron tres pateras con 50 personas. No ha habido más episodios. El mensaje que lanzamos ese fin de semana a las mafias que tratan con personas fue contundente. Frente al ´efecto llamada´, ´efecto puerta cerrada´. Esa es la respuesta que se debe dar. Al que quiere entrar ilegalmente en España, se le va a aplicar la legislación, con escrupuloso respeto a los derechos humanos.

¿Cómo es su relación con el presidente Fernando López Miras?

Fantástica. Hablamos todos los días. Soy un hombre de Fernando López Miras y de Mariano Rajoy. Celebro mucho la decisión que ha tomado de convocar ese congreso del PP histórico, valiente y sin precedentes. Tiene todo mi apoyo.

¿Es bueno que haya más candidatos?

Si hay quienes piensan que Fernando López Miras no es la persona idónea, es el momento de que den el paso, pues el presidente les abierto la puerta. Tienen la ocasión para demostrar si existen de verdad o son simples espectros.

Se habla de ruptura y refundación. ¿Qué se tiene que cambiar en el PP?

La valentía del paso que ha dado Fernando exige que la respuesta que dé el PP de la Región a este reto vaya acorde con lo que demanda la sociedad. No sé si hablamos de refundación, pero sí de una revisión profunda de nuestra forma de entendernos con la sociedad, de nuestra forma de comunicar, de nuestra adaptación a la nueva realidad política del siglo XXI.