El presidente del Tajo levanta ampollas al decir que no habrá trasvases en dos años L. O.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), Juan Carlos de Cea, ha advertido que si la situación de sequía continúa «terminaríamos el año hidrológico con un volumen almacenado en Entrepeñas y Buendía de alrededor de 110 o 120 hectómetros cúbicos, y estaremos todo el resto del año hidrológico a nivel 4», que impide los trasvases.

Añadió, en declaraciones a Onda Regional, que de acuerdo con las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura eso significaría que el acueducto estaría «cerrado». Además, supondría que el año siguiente también empezaría sin envíos del Tajo al Segura, ni para regar, ni para beber, y así seguiría hasta que las reservas superen esos 400 hm3.

La cuenca del Segura no ha recibido ni una gota de agua del Tajo para regar desde el pasado mes de abril ni, desde mayo, para beber.

No han sentado nada bien estas declaraciones entre los regantes del Tajo-Segura, y su presidente, Lucas Jiménez, dejó claro que no le corresponde a él decir si habrá o no trasvases.

«El presidente del Tajo es funcionario y subdirector general del Ministerio; no es un augur», destacó Jiménez, añadiendo que es la Ley del Memorándum la que marca cuándo se deben hacer los trasvases.

Y comentó que será la lluvia o la nieve la que haga subir las reservas «y todo lo que esté por encima de la reserva mínima de 400 hectómetros cúbicos será trasvasable, lo diga o no el presidente, desde ahora 'augur' de la CHT».

Respecto a la continua bajada del agua embalsada en los pantanos de cabecera del Tajo, que no se recuperan pese a las lluvias y nieves caídas, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Scrats, destacó que sólo existe un hidrómetro controlando los caudales, «allá donde nos interesa».

En este sentido, explicó que se está soltando agua para el caudal circulante dentro de los límites legales, pero dijo no entender porqué no se aprovechaba el agua de la lluvia como caudal en lugar de abrir las compuertas de los pantanos.



'Tasazo' y manifestación

Jiménez recordó que han recurrido el pago de la tarifa que les ha remitido el Ministerio de Agricultura por el uso de las infraestructuras del Trasvase y que asciende a 3 millones de euros. Asimismo, indicó que tienen los avales que les permiten no pagarlo.

«Seguiremos intentando que se modifique la parte de la tarifa que nos obliga a pagar por el uso del acueducto, recibamos o no agua», subrayó.

Asimismo, el presidente del Scrats advirtió de que si el Ministerio insiste en mantener el esquema de la tarifa como está «habrá comunidades de regantes que se vean obligadas a cerrar las puertas».

Por otra parte, los regantes ya tienen cerrado el recorrido de la manifestación que van a celebrar el 7 de marzo en Madrid para reclamar soluciones que acaben definitivamente con el déficit estructural de la cuenca del Segura.

Partirá, a mediodía, de la Puerta de Alcalá, se desplazará hasta la Plaza de Cibeles, desde donde circulará por el Paseo del Prado hasta acabar en la Plaza de Atocha, a las puertas del Ministerio de Agricultura.

Previamente, entregarán fruta en la Plaza de Callao y en otros puntos de la ciudad para explicar la situación de la cuenca y reclamar solidaridad.