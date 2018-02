Un militante de Torre Pacheco quiere disputarle a Miras la presidencia del PP

El abogado de 53 años de edad Antonio Jesús Garre Izquierdo, militante del Partido Popular de Torre Pacheco, confirmó ayer a esta Redacción su intención de encabezar una candidatura para la presidencia del PP de la Región de Murcia en el Congreso extraordinario que se ha convocado para el 18 de marzo, donde por primera vez votarán los militantes. Garre Izquierdo afirma que ya ha comunicado su decisión al comité organizador, que preside José Ballesta, y ya tiene a su disposición las hojas de avales, con el objetivo de empezar cuanto antes a recabar las 90 firmas necesarias de militantes para formalizar su candidatura.

El aspirante pertenece al Comité Ejecutivo Local del PP de Torre Pacheco y perteneció también al Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular regional, «aunque no me llaman a las reuniones». Tenía intención de optar a la presidencia del PP local, que ha quedado descabezado tras el abandono del partido del también pachequero Alberto Garre, expresidente regional y promotor de la nueva formación 'Somos Región'. «No somos familia», aclara Antonio Jesús Garre Izquierdo, quien asegura que él formó parte del sector crítico con el expresidente durante su etapa al frente de los populares pachequeros.

Afirma que, «si se habla de ruptura», la mejor opción es él, «pues no tengo mochilas y no le debo nada a nadie». Por contra, afirma que «lo otro es más de lo mismo», en referencia a López Miras. El aspirante a candidato espera tener los avales antes del 23 de febrero y señala que tiene gente detrás. «Si no, no hubiera dado el paso.