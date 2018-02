Montoro dice que "las quitas las pagamos entre todos" y prefiere refinanciar la deuda

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que el Gobierno ha abierto un periodo de reflexión para ver qué hacer con la deuda de las comunidades que no reciben el dinero necesario para costear los servicios que prestan, tal y como ocurre en Murcia, que debe 7.000 millones al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el Plan de Pago a Proveedores. «Pagarán de una manera u otra», aseguró. También ironizó sobre la quita que reclama Murcia afirmando que esta medida al final es sufragada por todos los españoles.

Tras la reunión con los líderes regionales del PP convocada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, dijo que «si no es una quita», Madrid tendrá que ofrecer a Murcia una solución para hacer frente a la deuda de 7.000 millones acumulada a causa de la infrafinanciación. A su vez, la portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, recordó el martes que la Comunidad Autónoma recibe 200 euros menos por habitante y año, lo que ha dado lugar al déficit registrado año tras año desde que se inició la crisis.

En respuesta a una interpelación en el Congreso del diputado de Compromís Enric Bataller, Montoro apuntó que el marco de la negociación del nuevo sistema de financiación autonómico es bueno para pensar en «reestructurar la deuda», indicando que se puede reflexionar sobre los plazos de vencimiento o las condiciones financieras. Fuentes del Ministerio han agregado después que cabe la posibilidad de prolongar el vencimiento y reducir los tipos de interés, o una combinación de ambas. «Eso es reestructurar, no las quitas, que en definitiva es que lo pagamos entre todos, no hay quita posible». El ministro se pregunta «¿qué hacemos con esas deudas?», recalcando que se pagarán «de una manera o de otra. Ni siquiera cuando se utiliza el término quita se quita a nadie, lo pagamos todos», reiteró.

Montoro aprovechó para defender los instrumentos puestos en marcha por el Gobierno como el Fondo de Liquidez Autonómica, el Fondo de Facilidad Financiera y el Plan de Pago a Proveedores, que han servido para que no quiebre ninguna comunidad y ha permitido refinanciar los créditos de las entidades bancarias para convertirlos en préstamos del Estado. «Es mejor prestador, más fiable, porque somos todos», señaló.

El ministro afeó a Compromís que durante su intervención hablara del pueblo valenciano y explicó que, a su juicio, el pueblo español es una suma del «extremeño, el gallego, el catalán o el canario. No encuentro otro pueblo. Los que habitamos en Madrid no entendemos otra España, si no es la de esa diversidad tan fructífera que nos ha resultado a todos», apuntó. Pidió a los partidos voluntad para ponerse a trabajar con conocimiento de causa y sin crear «agravios comparativos. No va financiarse nadie a costa de nadie, es lo que hay que superar de una vez por todas», dijo Montoro.