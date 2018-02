La Marea Blanca calienta motores para defender en la calle la Sanidad pública

Después de tres años inactivos en los que sólo han levantado la voz de forma puntual ante situaciones críticas, la Marea Blanca volverá a las calles de Murcia el próximo 1 de marzo con una gran manifestación a la que invitan a sumarse a todos los murcianos. Para calentar motores, las cincuenta asociaciones, colectivos y grupos políticos que la forman han establecido un calendario de actividades previas que arranca hoy jueves con concentraciones en los centros sanitarios a las 12.00 de la mañana, protestas que se repetirán los días 21 y 28 de febrero, antes de la gran manifestación del 1 de marzo. Así lo anunció ayer la presidenta de la Asociación de Usuarios por la Sanidad, María Teresa Martín, que presentó los actos junto a la presidenta del Colegio de Enfermería de la Región, Amelia Corominas, y la responsable de la Asociación Amiga-Murcia, María José Juan, arropadas por sindicatos, asociaciones y representantes políticos.

Martín reivindicó que «el Servicio Nacional de Salud es patrimonio de todos y debemos defenderlo porque queremos seguir utilizándolo». Desde 2015, tiempo en el que la actividad de la Marea Blanca ha sido reducida, han hecho aportaciones al Plan de Atención Primaria del SMS, han defendido el papel de los profesionales y solicitado ayudas para los colectivos que tienen problemas para seguir sus tratamientos. «Pero esto sigue igual, las mociones de la Asamblea y de los ayuntamientos no se cumplen, se presupuestan centros de salud que no se construyen (como los de Lorca-San Cristobal, el de Santiago y Zaraiche de Murcia y el de Molina de Segura) y planes para las listas de espera que no tienen efecto», señaló la presidenta de los Usuarios por la Sanidad.

Por ello, consideran que «debemos dar el siguiente paso y salir a la calle para defender la Sanidad pública». María Teresa Martín recordó que en el Presupuesto de 2018 de la Comunidad ha aumentado la partida destinada a las derivaciones a las clínicas concertadas mientras que falta personal cualificado y los servicios de Urgencias de los hospitales están saturados, «a lo que se une que el SMS tiene una situación financiera insostenible».



A la situación de las plantillas de los centros sanitarios se refirió ayer la presidenta de los enfermeros, quien recordó que el ratio de Murcia es de 3,5 enfermeros por cada 1.000 habitantes, por lo que la Región necesitaría 2.443 profesionales más para llegar a la media española (5,3) y hasta 7.700 enfermeros para la media europea (9 por cada 1.000).

MOVILIZACIONES 15, 21 y 28 de febrero

Concentraciones en la puerta de hospitales y centros de salud de la Región de Murcia a las 12.00 horas.

21 de febrero

Mesa redonda ´Sanidad en la Región de Murcia: propuestas´, con la participación de representantes de los partidos políticos a las 18.30 horas en el edificio Moneo.

1 de marzo

Manifestación a las 18.30 desde el Hospital Reina Sofía.