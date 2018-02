Un pacto del agua estancado

Ni hacia adelante ni hacia atrás. El Pacto Regional del Agua no consigue el consenso de los partidos políticos con representación en la Asamblea que continúan buscando el acuerdo, del que ya se desvinculó hace tiempo Podemos.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, explicó ayer tras la reunión mantenida que, tras escuchar y atender las aportaciones de partidos y sector, «ha llegado un momento, una vez se han incorporado todas las cuestiones que han ido proponiendo tanto los partidos políticos como los representantes del sector, en que ya no hay excusa para suscribir este documento».

«Estamos de acuerdo en que es necesario seguir avanzando en modernización de regadíos, en reutilización de aguas regeneradas», así como en que «se puede y se debe avanzar en desalación; el recurso necesario cuando no se tienen otros», explicó Jódar, quien añadió que «la conclusión es evidente: si todos estos recursos complementarios no son suficientes se hacen necesarios los trasvases de otras cuencas para cubrir el déficit hídrico».

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, también destacó que hay que «alcanzar un acuerdo cuanto antes». Sin embargo, Sánchez aclaró que «en la reunión le hemos recriminado al PP su incoherencia y su dejación ante los agricultores» al votar en contra de la enmienda de Cs para eliminar el 'tasazo'.

Por su parte, el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, recordó que los socialistas llevan dos meses «exigiendo» el Pacto Regional del Agua, que lleva «tres meses estancado», y reclamó que cuente «con un consenso unánime de las fuerzas políticas regionales». Además, ha pedido al Gobierno regional «que haga todos los esfuerzos posibles para que Podemos esté presente en el Pacto».

Precisamente, desde la formación morada, la diputada regional María Giménez afirmó que «el Pacto del Agua tiene como objetivo apuntalar las ruinosas políticas de agua del PP» y que la reunión de ayer «no pasa de ser una foto fija y no un pacto real, ya que no contiene ideas, ni proyecto en cuestión de agua», por lo que pidió a PSOE y Cs «que abandonen un paripé que no traerá ni una sola gota de agua a la Región».