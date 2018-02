Puigdemont origina un boicot secesionista a los hoteles costeros

La presidenta de Hostetur recibió durante todo el día de ayer llamadas telefónicas con insultos y amenazas.

El expresident catalán Carles Puigdemont atacó ayer desde su perfil en Twitter a la Asociación de Hosteleros de la Costa Cálida, Hostetur, por su decisión de invitar a un fin de semana gratis a los 210 policías y guardias civiles que estuvieron desplazados en Cataluña con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.



«Gracias a Hostetur, a la delegación del gobierno, ayuntamientos y Ministerio del Interior por el merecido homenaje a los policías que se dejaron la piel atemorizando, persiguiendo, insultando, amenazando y pegando a ciudadanos de Catalunya el 1 de octubre», escribió Puigdemont en su cuenta personal (@KRLS), recurriendo asimismo a un clásico argumento que los independentistas catalanes suelen utilizar en estos tiempos de enfrentamiento con el Estado: «Franco estaría orgulloso». Acompañaba el expresident su publicación con dos capturas de periódicos catalanes en las que se informaba de la iniciativa de Hostetur, que fue trasladada por la Delegación del Gobierno al Ministerio del Interior y acogida con entusiasmo por este. Los departamentos de servicios sociales de Policía Nacional y Guardias Civiles los encargados de adjudicar las estancias en hoteles y apartamentos turísticos de Mazarrón, San Pedro del Pinatar, La Manga, Águilas, Los Alcázares, Los Narejos y Cartagena. El fin de semana en el que los agentes podrán disfrutar de la estancia gratuita será el del 13 y 14 de abril.



El tuit de Carles Puigdemont , que se encuentra en Bélgica para evitar rendir cuentas ante la Justicia española, surtió efecto entre sus acólitos. El perfil dedey la reseña ense llenó de, la mayoría procedentes de usuarios que tenían en sus perfiles símbolos independentistas como la estelada o el lazo amarillo que reclama la libertad de los exconsejeros del Govern encarcelados y de los dirigentes de la ANC y Onmium que permanecen en prisión, los conocidos como 'los Jordis'. Estos usuarios promovían elPero la cosa no se ha quedado eny las. La presidenta de, denunció que durante los últimos días, y sobre todo tras el tuit de, recibió en sus oficinasde ciudadanos catalanes. También se puso en contacto con ella la televisión autonómica de dicha comunidad autónoma,. Según Mar Martínez, un periodista se burlaba preguntándo dónde estaba la Costa Cálida.«Lo único que nosotros quisimos hacer fue un gesto para dar gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que siempre están para cuidar a los ciudadanos. Lo que han hecho enes de agradecer, porque han trabajado en unas condiciones muy difíciles por hacer cumplir la legalidad. Es un gesto de agradecimiento que es muy honesto. Sinos insulta, es un problema suyo», dijo la presidenta de, asociación a la que pertenecen una treintena de establecimientos.El delegado del Gobierno,, también mencionado en el tuit, no quiso responder al expresident catalán. Sí lo hizo, también a través dey también con ironía, el alcalde de uno de los municipios costeros,, regidor de. «Está usted invitado a visitar la Región de Murcia, no tenga ningún miedo. Le esperamos con los brazos bien abiertos». Y es que si el expresident vuelve a pisar suelo español, será puesto a disposición de la Justicia para responder por lo ocurrido en estos últimos meses en