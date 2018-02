La Arrixaca tendrá 6 nuevos quirófanos para frenar las listas de espera

El 45 por ciento de la cirugía no grave del Área I se hace en quirófanos concertados.

El Hospital Virgen de la Arrixaca de El Palmar reforzará su bloque quirúrgico con seis nuevos quirófanos, un proyecto con el que intentará luchar contra el aumento de la lista de espera para operaciones, que en el último año ha aumentado en siete días, situándose en una demora media de 103 días en el centro de referencia regional. No parece lógico que el hospital que está considerado el buque insignia de la Sanidad murciana cuente en la actualidad sólo con once quirófanos para actividad programada (más los dedicados a Urgencias) cuando el complejo hospitalario de Cartagena dobla este número, con 22 quirófanos.

El 'descalabro' que ha sufrido la Arrixaca en el último balance de listas de espera, en el que el número de pacientes que aguardan para pasar por quirófano ha aumentado en más de mil personas en un año (de 5.444 de diciembre de 2016 a 6.492 en diciembre de 2017) ha hecho reaccionar al Servicio Murciano de Salud (SMS) cuyo gerente, Asensio López, anunció ayer, tras ser preguntado, que están preparando un Plan Director para la Arrixaca «con el objetivo de resolver su problema quirúrgico, ya que la única solución posible es hacer más quirófanos».

El proyecto aún no está redactado, pero la idea es hacer «entre 5 y 6 quirófanos más, que es lo que necesita el hospital», según López. El gerente de SMS reconoció que la capacidad quirúrgica del centro sanitario de El Palmar está muy limitada, lo que obliga a que el 45 por ciento de la cirugía no grave del Área I se haga en quirófanos de centros concertados, fuera de la red del Servicio Murciano de Salud. Además, recordó que como hospital de referencia de toda la Región de Murcia, el 30 por ciento de la actividad de la Arrixaca procede de pacientes de otras áreas de salud.

Además de la falta de espacio evidente con estos once quirófanos, otro de los aspectos que afecta a que la cirugía programada no tenga mayor agilidad en la Arrixaca es que este hospital concentra las intervenciones más complejas. Asensio López explicó ayer que mientras que en otras áreas de salud un quirófano programa operaciones de mañana y de tarde, en la Arrixaca se hacen operaciones complejas de columna o cáncer que se pueden alargar durante todo el día, ocupando el quirófano la mayor parte de la jornada. A esto se une también el aumento en las cifras de trasplantes, situaciones que no se programan sino que hay que intervenir de forma urgente cuando se cuenta con un órgano y que obliga a desprogramar otras operaciones que ya estaban previstas y que hay que retrasar.

Concretamente, el gerente del SMS mencionó que en las últimas semanas en el centro de El Palmar se han realizado diez trasplantes de riñón, así como de hígado y otros órganos, lo que limita la actividad quirúrgica de otras especialidades.

Según las listas de espera a diciembre de 2017 publicadas ayer en la web de Murciasalud, de las 6.492 pacientes que esperan a ser operados en la Arrixaca 1.622 corresponden a Traumatología (frente a los 1.058 de hace un año); 959 a Oftalmología (frente a 659); 790 Cirugía General y Digestivo (frente a 660); 565 Otorrinolaringología (frente a 580) y 558 en Cirugía Plástica y Reparadora (frente a los 561 de hace un año), entre otras especialidades.