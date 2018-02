La Asamblea pone orden en las comisiones de investigación

El nuevo reglamento que está elaborando la Asamblea incluirá una regulación jurídica para las comisiones de investigación que se constituyan en la Cámara, de manera que una vez que se conformen (como ha ocurrido esta legislatura en cinco ocasiones) tengan un plan de trabajo, unos objetivos y un límite de tiempo, algo que actualmente no tienen.

Aparte de eso, los diputados regionales están debatiendo quién sustituye a un parlamentario cuando no pueda acudir a las reuniones de estas comisiones por estar enfermo u otras razones. De momento no hay acuerdo en este tema, según señaló la presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver, porque hay partidos que consideran que estas comisiones no pueden ser reservadas, deben ser públicas, mientras que otros no lo ven de esta manera. «Si son públicas, no habría problema, pero la decisión está en ver si las comisiones de investigación deben ser públicas, privadas o reservadas», apuntó Peñalver.

Todo esto ha sido una propuesta de los servicios jurídicos de la Asamblea Regional, pero los grupos parlamentarios no han llegado a ningún acuerdo al respecto, según fuentes d ela Asamblea Regional.

En esta legislatura se crearon cuatro comisiones de investigación. La de la desaladora de Escombreras se cerró en el pasado periodo de sesiones. También están abiertas la comisión del auditorio de Puerto Lumbreras, la de Novo Carthago, la del aeropuerto de Corvera y la de los contratos del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Por otra parte, se debatió también la composición de las comisiones parlamentarias, no solo las de investigación, sino todas en general,. En este sentido, Peñalver informó de que se recogerá que un diputado tendrá que dejar de presidir a una comisión en el caso de que pase al grupo mixto. Esto se realiza para evitar los casos de transfuguismo, según fuentes parlamentarias.