La Región contabiliza un muerto en las carreteras cada tres días durante 2018

El delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, admitió ayer su preocupación por los datos de accidentes de tráfico, pues asegura que «la cifra de fallecidos en carretera no solo no disminuyen, ssino que están en aumento», recordando que «en lo que llevamos de año han fallecido ya once personas en accidentes de circulación, nueve en vías urbanas y dos en vías interurbanas». Esto significa que hay un muerto cada tres días en las carreteras desde que se inició el presente año 2018.

Bernabé presidió la constitución de la nueva Subcomisión Provincial de Tráfico de Educación Vial, que buscará incrementar la difusión de actividades y contenidos de Educación Vial en todos los sectores de población a través de distintos grupos de trabajo en los que estarán presentes las administraciones públicas y entidades e instituciones privadas. La Subcomisión estará presidida por el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, acompañado por la jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez, la concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia, Lola Sánchez, y representantes de diferentes organizaciones y asociaciones relacionadas con la Seguridad y la Educación Vial.

Bernabé considera que hay que actuar ante esta situación de aumento de accidentes, por lo que el objetivo de la subcomisión «tiene que llegar a todos, no solo a los niños, sino a los adolescentes, jóvenes, mayores, personas de la tercera edad y a la discapacidad o colectivos como el de los ciclistas». Así, asegura que «todos debemos concienciarnos de que en carretera toda precaución es poca» y mostró «el compromiso del Gobierno de España total y absoluto en esta materia».

Por su parte, la jefa provincial de Tráfico destacó la velocidad «excesiva e inadecuada» y las distracciones como principales causas de los accidentes de tráfico en la Región. «El factor humano sigue presente como razón de la accidentalidad mortal», apuntó Jerez, al tiempo que «vamos a intentar impulsar, fomentar y analizar cuáles son aquellas actuaciones que más pueden llegar a la sociedad».