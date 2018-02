López Miras: "PP no está para pagar lavados de imagen"

El presidente del Gobierno autonómico y del PP regional, Fernando López Miras, ha "reafirmado" que el Partido Popular de la Región, con él como presidente, "no está para pagar lavados de imagen de nadie". Además, ha ratificado que "aquellos que pretendan, que quieran o que alberguen la posibilidad de que el partido les pague lavados de imagen no tienen hueco en mi proyecto y no tienen hueco en el PP del presidente López Miras".

López Miras ha contestado de esta manera al ser preguntado por las declaraciones del expresidente del PP de Cartagena Francisco Celdrán, que confirmó este lunes ante la juez del Tribunal Supremo la versión de la senadora 'popular' y exalcaldesa de la citada ciudad, Pilar Barreiro -investigada en la trama Púnica-, de que uno de los trabajos contratados para la mejora de su reputación en Internet iba a ser sufragado por el PP.

"Yo hace unas semanas, me acuerdo perfectamente, dije en Cartagena que el Partido Popular del presidente López Miras no paga lavados de imagen de nadie", tal y como ha recordado el presidente del PP murciano. "Lo dije, lo afirmo, lo reafirmo y lo corroboro", ha insistido.

"El partido que yo represento, mi Partido Popular, no paga lavados de imagen de nadie", ha señalado López Miras, quien ha aclarado que dice que es su partido "no porque sea mío, sino porque soy su presidente".