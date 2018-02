La ley más dura del Mar Menor sale a flote

La ley más dura del Mar Menor salió ayer a flote con los 23 votos de los tres partidos de la oposición (PSOE, Ciudadanos y Podemos), que lograron sacar adelante las siete enmiendas que se incorporarán al nuevo texto de la ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor. Las medidas contaron con el rechazo de los 22 diputados del Partido Popular. Asimismo, ecologistas y colectivos vecinales aplaudieron las acciones que se han incorporado, mientras que los agricultores mostraron un rechazo total a las mismas.

El objeto de la ley es la adopción de medidas urgentes para la ordenación y sostenibilidad de las actividades agrarias y garantizar su aplicación en el entorno del Mar Menor, así como la protección de sus recursos naturales mediante la eliminación o reducción de las afecciones provocadas por los vertidos.

Desde el PP reclamaron que el pleno se suspendiera para no votar estas enmiendas, al considerar que las mismas «criminalizan injustamente» a los agricultores. Expusieron que solo afectan a este sector y no se tiene en cuenta a otros ámbitos como el turismo o el desarrollo urbanístico, a los que también consideran «culpables» de la situación del Mar Menor. Además, el partido que ostenta el poder, pero en minoría, consideró que las enmiendas «no favorecen a la conservación» de la laguna salada». Dicha afirmación fue negada en rotundo por el resto de formaciones, que valoraron que las enmiendas ayudarán a preservar el ecosistema para que lo disfruten las generaciones venideras.

«¿Quién paga las barreras?»

Entre las medidas que se contemplan destaca que las explotaciones agrícolas que incluyan tierras de cultivo deberán establecer en ellas estructuras vegetales de conservación destinadas a la retención y regulación de aguas y el control de las escorrentías, también se prohíbe la creación de nuevas superficies de cultivo, se favorecen las técnicas de rotación de los cultivos para mejorar la estructura biológica del suelo permitiendo como máximo dos ciclos de cultivos en una misma parcela. Los agricultores se preguntaron «¿quién va a pagar las barreras», avanzado que harán falta subvenciones para ponerlas.

El PP quiso eliminar de estas enmiendas 18.000 hectáreas de secano que se encuentran más alejadas de la laguna, pero su propuesta no prosperó al no contar con ningún apoyo de la oposición. Los populares se quejaron de que los otros partidos no han tenido en cuenta a los agricultores a la hora de redactarlas y de que se trate por igual a todos los cultivos, sin tener en cuenta el grado de impacto de cada uno de ellos.

«Estoque de muerte al campo»

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, señaló respecto a estas medidas que «las enmiendas que aprobaron los tres partidos de la oposición suponen la muerte de la agricultura en el Campo de Cartagena». El jefe del Ejecutivo autonómico también reiteró que «Podemos, PSOE y Ciudadanos han dado un estoque de muerte al sector que ha liderado el crecimiento económico de la Región». En resumen, López Miras defendió que «las enmiendas retuercen la ley que había sacado adelante el PP para proteger al Mar Menor y compatibilizar su conservación con el desarrollo agrícolas».

Todas las formaciones políticas, incluidas el PP, han reconocido en los últimos días haber recibido presiones de colectivos. De hecho, la Fiscalía estudiará el escrito entregado a los partidos por una asociación de regantes por contener posibles coacciones y amenazas que pueden ser delito.