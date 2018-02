Acuerdan no sancionar a los conductores profesionales alcohólicos y sí intentar curarlos

No sancionar y mucho menos despedir a los conductores profesionales drogadictos o alcohólicos y sí intentar curarlos. Es lo que acordaba este jueves la mesa de trabajo, presidida por el delegado del Gobierno, que se reunía para abordar medidas con las que luchar frente al alto número de positivos en estupefacientes entre chóferes profesionales.

El delegado, Francisco Bernabé, hacía al término del encuentro «una valoración muy positiva» del mismo. «Ha salido ya un compromiso para sentarse a negociar, sindicatos y patronal una solución al problema de los postivos en conductores profesionales», explicó, a lo que añadió que se apuesta por «políticas de prevención, no sancionadoras».

En este sentido, apuntó que se harán «controles médicos a los conductores de este sector al objeto de poder detectar que padezcan un alcoholismo o drogodependencia». Si lo padecen, se pondrán en marcha «medidas terapéuticas»

Los conductores adictos, en este sentido, recibirán tratamiento «sin pasar por un despido disciplinario», destacó.

Mientras, al trabajador se le insta a «que este de baja médica, porque está enfermo». «Una vez recuperado, puede incorporarse a su puesto de trabajo», remarcó Francisco Bernabé.

En la mesa participaron representantes de la Dirección General de Transportes de la CARM, la Federación Regional de Organizaciones Empresariales del Transporte, la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares, la Jefatura Provincial de Tráfico, la Inspección de Trabajo, la Guardia Civil y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

Que las empresas no sancionen a sus conductores ebrios o drogados no significa que estos no se enfrenten a una multa o a la retirada del carné si son sorprendidos por la Benemérita al volante en este estado.

Conducir un vehículo con presencia de drogas en el organismo es un hecho que, tras la última reforma normativa, está sancionado con una multa mil y la pérdida de seis puntos del permiso de conducción.

«La Guardia Civil de la Región de Murcia, quiere llamar la atención de los ciudadanos para que, sin dudarlo, avisen al teléfono 062 o 112, cuando se encuentran con situaciones o maniobras irregulares que den lugar a pensar que los conductores lo hacen bajo la influencia de drogas o alcohol, con la finalidad de poder adoptar las medidas policiales oportunas para que estos vehículos sean interceptados y se compruebe si sus conductores se encuentran en las condiciones adecuadas para circular con garantías de seguridad», reiteran desde el Instituto Armado, cada vez que lanzan una campaña a este respecto.

Todos los participantes en la mesa coincidían en que ninguna de las medidas debe pasar por un despido disciplinario, sino por insistir y trabajar en la prevención y en la curación. «Y, por supuesto, como hacemos regularmente con nuestras campañas específicas de control por parte de la jefatura provincial de Tráfico, vamos a trabajar en la concienciación y en la formación de los trabajadores para evitar recaídas en este tipo de conductas», indicó Bernabé, que mostró su preocupación por los datos del pasado año, en el que se detectaron 56 positivos entre conductores profesionales.

El secretario general de Comisiones Obreras en la Región de Murcia, Santiago Navarro, apostó por «reforzar la información y la formación entre ciudadanos, profesionales y dentro de la propia empresa, con una evaluación previa de riesgos psicosociales donde se detecte el problema realmente y con medidas de prevención».

Por su parte, Antonio Jiménez, secretario General de UGT, dijo que el abuso de alcohol y drogas es un problema que trasciende el ámbito laboral, aunque tiene una especial incidencia en el ámbito de la seguridad vial.