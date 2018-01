Un puzzle gigante contra la violencia

La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, visitó ayer el colegio Cierva Peñafiel de Murcia con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz y participó junto a los alumnos en la construcción de un puzzle gigante que representaba una paloma de la paz y en una suelta de globos. Además, los alumnos interpretaron la canción 'All together now' de los Beatles. La consejera subrayó «la importancia de educar en el respeto, la tolerancia y la solidaridad» y recordó la puesta en marcha del Plan para la Mejora de la Convivencia Escolar 2017-2020 para prevenir situaciones de acoso en las aulas.