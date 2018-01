Los murcianos ya pueden hacerse en casa la prueba del VIH

Las personas que hayan tenido una relación de riesgo pueden adquirirlo por un precio de 30 euros.

En sólo 20 minutos una persona que haya mantenido una conducta de riesgo y crea que puede haberse contagiado del VIH puede salir de dudas. Las más de 500 farmacias de la Región de Murcia disponen desde hace unos días del nuevo test de autodiagnóstico para el VIH que se puede adquirir de forma libre y sin receta. La prueba es muy similar a un test de embarazo, aunque en lugar de una muestra de orina se realiza con una muestra de sangre que se obtiene mediante una punción en el dedo, como la que se hacen los diabéticos para medir el nivel de glucosa en sangre.

El nuevo test de autodiagnóstico viene a sumarse a los análisis que se realizan desde las consultas del médico de familia y las pruebas rápidas que ofrecen asociaciones como CATS o el colectivo No te Prives, entre otras, por lo que amplía el abanico de opciones que se ponen a disposición de los usuarios que pueden precisar en un momento determinado este análisis. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, aprobó en diciembre el Real Decreto que modifica la legislación de productos sanitarios para diagnóstico in vitro eliminando la necesidad de prescripción para la venta de los productos de autodiagnóstico del VIH y permitiendo también la publicidad dirigida al público. Este cambio legislativo ha hecho que desde la semana pasada en las farmacias españolas se pueda adquirir el test de autodiagnóstico con el objetivo de aumentar la detección precoz del VIH para disminuir el número de personas no diagnosticadas (un 18%) o con diagnóstico tardío (un 46%).

Las pruebas fueron presentadas ayer en la Farmacia María Dolores Sánchez de Ronda Sur (Murcia) por el consejero de Salud, Manuel Villegas, y la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región, Isabel Tovar, quienes señalaron que el coste del test está entre los 27 y los 30 euros, ya que es de precio libre. El kit incluye, además de la prueba en sí, una toallita y alcohol en monodosis para la punción que el usuario debe realizarse. La gota de sangre se deposita entonces en una tira reactiva que, pasados 20 minutos, mostrará el resultado negativo (una raya) o positivo (dos rayas).

No obstante, en los casos de contagio por VIH hay que guardar el periodo ventana, que es el tiempo que transcurre desde el momento de la infección hasta que aparecen los anticuerpos que serán detectados por el test, y que es de 3 meses. Por ello, para que el resultado de la prueba sea fiable tienen que haber pasado al menos tres meses desde la práctica de riesgo. En caso de realizarse el test antes de los tres meses, hay que repetirlo pasado ese tiempo, según indicó la presidenta de los farmacéuticos murcianos.

El consejero de Salud considera que con la venta de esta prueba en las farmacias sin necesidad de receta se mejora la accesibilidad de los ciudadanos, aunque se mantienen el resto de puntos de atención para quienes no se puedan permitir ese desembolso, por lo que el análisis sigue disponible de forma gratuita. Villegas explica que con esta medida «se aprovecha la cercanía y accesibilidad de la red de farmacias comunitarias para mejorar el acceso y promover así el diagnóstico precoz del VIH, disminuyendo la proporción de casos no diagnosticados».

Por ello, hizo hincapié en la necesidad de conocer lo antes posible la infección, ya que permite a la persona beneficiarse de los tratamientos existentes, que impiden el desarrollo de la enfermedad, además de adoptar las medidas preventivas para evitar la transmisión.

Este autotest es una prueba con una fiabilidad de más del 99 por ciento, que se dispensa sin prescripción, al igual que otras pruebas como los de embarazo, fertilidad y glucemia.



Análisis de resultados

La puesta a la venta en las farmacias de este producto se apoya además en una guía explicativa sobre la prueba que permite detectar posibles resultados, su significado, confirmación del resultado en laboratorio y dónde dirigirse para obtener más información y realización de pruebas complementarias. Para facilitar el uso de este producto sanitario, la Consejería de Salud y el Colegio Oficial de Farmacéuticos han establecido un protocolo de actuación al respecto, de tal modo que no se produzca la dispensación del test sin entregar una hoja informativa al ciudadano. Dentro de un año los farmacéuticos harán un estudio con los resultados obtenidos.



Unos 6.500 murcianos están infectados por el virus, de los que 1.000 no lo saben

El hecho de que el Sida esté considerada una enfermedad crónica que no mata ha hecho que se le pierda el miedo. Así lo considera el consejero de Salud, Manuel Villegas, quien cree que hay un relajamiento por parte de los jóvenes, no sólo con el VIH sino también con el resto de enfermedades de transmisión sexual, cuyos casos están aumentando.

El director general de Salud Pública, José Carlos Vicente, que acompañó ayer a Villegas y Tovar durante la presentación, recordó que durante 2016 se registraron en la Región 88 nuevos diagnósticos de infección por VIH (un 2,6 por ciento del total nacional), la mayoría de ellos, alrededor del 88 por ciento, atribuibles a transmisión sexual. Esta cifra es inferior a la de 2015, año en que se registraron 105 nuevos diagnósticos. En España se estima que actualmente hay unas 150.000 personas infectadas por el VIH (6.500 en Murcia), de las que aproximadamente una de cada cinco (18 por ciento) no están diagnosticadas, unas mil en la Región de Murcia.