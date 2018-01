Ciudadanos no cambiará ninguna enmienda de la Ley de Defensa del Mar Menor

Ciudadanos ha confirmado esta mañana en una rueda de prensa que no piensa cambiar ni una enmienda del proyecto de Ley de Medidas Urgentes para garantizar la Sostenibilidad Ambiental en el entorno del Mar Menor, prevista para el jueves, 1 de febrero.

El diputado y portavoz regional de Ciudadano, Miguel Sánchez, ha sido tajante en este punto y ha vuelto a insistir en que no están a favor de retrasar el pleno en el que deben debatirse las enmiendas, tal y como pretendía el Partido Popular ni en suavizar las medidas para las tierras de secano, una cuestión que defiende tanto el PP como últimamente el PSOE.

"Somos un partido responsable, tenemos claras nuestras prioridades y las de la Región y ésta no se puede entender sin un Mar Menor sano y no podemos tolerar que el día de mañana nuestros hijos no puedan disfrutar de esta joya medioambiental", acaba de asegurar Sánchez.

Por último ha indicado que no iban a sucumbir a las presiones recibidas en los últimos días.

Por otra parte, esta misma mañana colectivos de defensa del Mar Menor han enviado un comunicado conjunto en el que muestran su total apoyo a los diputados de la oposición para que mantengan todas las enmiendas tal y como han sido aprobadas en la comisión de política territorial y denuncian "las graves presiones a las que están siendo sometidos".

Las organizaciones que firman el comunicado aseguran "que las enmiendas al Decreto-Ley nº. 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, que tras su aprobación se convertirá en Ley Regional, será uno de los instrumentos necesarios para la progresiva recuperación del Mar Menor y su entorno, y para el cumplimiento de diversa normativa comunitaria".

Pacto por el Mar Menor, FAVCAC, Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, ANSE y Ecologistas en Acción Región de Murcia son los firmantes de este comunicado.