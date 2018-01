Los delitos de usurpación de identidad 'online' se duplican

Los casos conocidos relacionados con la usurpación del estado civil y cometidos a través de las nuevas tecnologías en la Región de Murcia han aumentado gradualmente y se han duplicado en apenas cinco años, pasando de 36 casos registrados en 2013 a un total de 72 casos en 2017, según la estadística del Ministerio del Interior. En concreto, en 2013 se registraron 36 casos; en 2014 fueron 34; mientras que en 2015 se elevaron a 59; en 2016 a 67 y en 2017 a 72, según la estadística facilitada por la Secretaría de Estado de Seguridad, que incluye hechos contemplados en el Código Penal y cometidos a través de Internet, redes sociales, telefonía, páginas de streaming, blogs y correos electrónicos, entre otras. En este sentido, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han alertado que suplantar la identidad de otra persona en Internet o en una red social es una conducta que «puede tener consecuencias y suponer un delito», al igual que sucede al hacerse pasar por otra persona fuera de la red, aunque el autor pueda pensar que es sólo una «broma pesada».

Así lo han hecho saber el responsable del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil de Murcia, Cabo 1º López, y el Inspector Jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Murcia, Carlos Walter Karlsson Cánovas.



Injurias , acoso y coacciones es lo más usual en la web

La modalidad más usual en delitos de suplantación de identidad es la intención de injuriar, coaccionar o incluso acosar, para lo que puede usarse en el ´cyberbullying´. Los autores suelen colgar en un foro o chats de contactos sexuales la foto, el nombre y el teléfono de la víctima, que «recibe llamadas de citas durante las 24 horas», según indican desde la Policía Nacional. Este delito suele estar asociado a delitos de revelación de secretos, con la captura de claves de correos electrónicos o redes sociales. Los autores usan las claves para hacerse pasar por las víctimas mandando mensajes injuriosos o amenazantes a sus contactos.



Internet y la ´gran eclosión´ de las estafas

Una de las ´grandes eclosiones´ de delitos en Internet son las estafas. Por ejemplo, la Guardia Civil se ha encontrado con ventas en Internet en las que el delincuente simula poner a la venta, por ejemplo, un coche y, para ello, acompaña el anuncio con la foto de un turismo copiada a una tercera persona. Suelen ser, añade, coches de gama media-alta a precios muy atractivos sobre la que el comprador no tiene que desembolsar dinero hasta que no pruebe el vehículo. Una vez que el delincuente da el visto bueno a la transacción, alega que el turismo se encuentra bloqueado, por ejemplo, en un puerto y no puede ser entregado.