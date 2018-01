José Luis Díaz Manzanera: "Sería bueno que los jueces se especializasen en corrupción, medio ambiente..."

Las 17 fiscalías de las comunidades cumplen este mes diez años desde su creación, momento en que culminó el despliegue territorial del Ministerio Público de acuerdo al modelo territorial.

Hace ahora una década que fueron nombrados los 17 fiscales superiores, que se convirtieron en los máximos representantes del Ministerio Público en cada autonomía y asumieron así unas nuevas competencias que ofrecían un mayor acercamiento a los lugares donde desarrollan su trabajo. El fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, recibe a LA OPINIÓN a raíz de esta conmemoración.

¿Cómo se funciona actualmente en las fiscalías de las comunidades, en comparación con hace unos años?

De forma bastante parecida. Aquí, en Murcia, al ser uniprovincial, no se ha notado tanto. Aquí el fiscal superior ejerce también de fiscal jefe uniprovincial. Es una de las cosas que se están planteando a nivel de fiscalías uniprovinciales. La única comunidad uniprovincial en la que hay un fiscal superior y un fiscal jefe provincial es en Madrid. En la Región se quiere hacer.

¿Ha solicitado usted que se ponga en marcha para Murcia?

Lo lógico es que exista un fiscal superior con un teniente fiscal y luego un tercer fiscal para los asuntos del TSJ. El tercer fiscal de la Fiscalía Superior tendría que ir a las vistas orales. Si se mantiene ahora mismo la separación de dependencias en la Ciudad de la Justicia y el Palacio es porque aquí (en el Palacio) estaría el fiscal superior y allí (en la Ciudad) estaría el supuesto fiscal jefe provincial. Se lo he pedido al Ministerio. Esto parte de una petición del fiscal superior de Asturias a la que nos adherimos. El fiscal superior seguiría siendo el máximo jefe. Ahora mismo, yo hago de fiscal superior y ejerzo también de fiscal jefe provincial.

¿Qué competencias tendría entonces el fiscal jefe provincial, si se crea esta figura en la Región?

El fiscal jefe provincial se encargaría de la distribución del trabajo entre los 62 fiscales y 4 de refuerzo (un total de 66), de coordinar el trabajo. Siempre con la supervisión del fiscal superior. Los 15 fiscales que hay en Cartagena están coordinados por el de allí. También hay nueve fiscales en Lorca. Y en Cieza hay cinco fiscales. Allí hay una fiscal decana coordinadora. La distribución del trabajo podría cambiar si se separase una Fiscalía Provincial de una Fiscalía Superior. He mandado varias instancias públicas con relación a este tema.

¿Cuántos fiscales más hacen falta en esta comunidad autónoma, según sus cálculos?

Somos 62, contando el fiscal superior, en toda la Región. Y 41 funcionarios. Y esta Fiscalía es la cuarta de España en carga de trabajo. Y los décimos en número proporcional de fiscales. La ratio fiscales/población es de un fiscal para 24.091 habitantes. La media nacional ronda los 20.000, aunque hay fiscalías, como la de Cádiz, donde salen a 15.000. Haría falta aquí, para que nos equiparásemos a la media, que hubiese 15 fiscales más. Que irían a Murcia, a Cartagena, a Lorca y a Cieza. Se lo he trasmitido al ministro, se lo he entregado en mano. También al presidente del TSJ, pero él no puede hacer nada.

¿Se paliaría el atasco en los juzgados con estos 15 fiscales más?

Tenemos unos plazos inasumibles en un Estado de Derecho democrático. Para cumplir con los plazos hay que dotarla de medios personales. Pero es un tema presupuestario. A nivel nacional, hay casi un funcionario por fiscal. Aquí, en la Región, por cada funcionario hay dos fiscales. Esto es absolutamente inviable. Mi idea era asignar un funcionario a cada fiscal para que llevase todo el trabajo. Ahora mismo, hay fiscales que están compartiendo despacho.

¿Faltan más medios humanos o materiales?

Sobre todo personales. Por eso, y desde la puesta en marcha de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, resulta que, por un simple hurto, tienes que pedir complejidad. Ocurre que aumentan los jueces pero no aumentan las plantillas de fiscales. Y un fiscal tiene servicios, guardias, declaraciones... se va formando la bola del retraso. Hace 15 ó 20 años esto no pasaba.

¿Por qué?

Porque se han aumentado mucho los servicios en los juzgados. Se han cuadriplicado los servicios. Aumentan los jueces, pero no los fiscales. Si hay más jueces, pues señalan el doble. Yo no digo que no tengan derecho a tener esos jueces, y más, pero, proporcionalmente, el aumento de plantillas no se está viendo reflejado. Y la Justicia es uno de los pilares básicos del Estado de Derecho.

¿Se potenciará la especialización de cada fiscal?

Apuesto por mantener lo que son las especialidades, porque es una cosa positiva a nivel de Fiscalía. Sería bueno que se implantase a nivel de jueces. Ahora los jueces se dividen en Civil, Penal... Sería bueno que hubiese jueces especializados en temas de medio ambiente (que incluye derecho animal), en asuntos relacionados con la corrupción, en organizaciones delictivas... En temas de medio ambiente, por ejemplo, ha habido 1.600 procedimientos en un año en toda España. Eso, hace diez o doce años, era impensable.

¿Y en cuanto a la instrucción?

Apuesto por que la instrucción de las causas la lleve el Ministerio Fiscal. Que el fiscal lleve el asunto con la Policía Judicial, como he hecho yo con el Mar Menor, y lo lleve directamente al juzgado. Y entonces se abra un juicio oral con el escrito de acusación. Así, que solamente haya que acudir al juez antes de ese escrito para pedir una orden de entrada y registro o unas escuchas telefónicas.

Esta semana ha vuelto a ponerse de actualidad el tema de las supuestas avionetas antigranizo que, según algunos agricultores, echarían sustancias químicas a la atmósfera que evitan la lluvia. ¿Cree usted que esto es una leyenda urbana?

Que realmente existan estas avionetas... yo no lo descarto. Pero hay un aspecto muy importante, que es la identificación de los responsables. Se cuenta con esa dificultad: cómo se identifica a quien se supone que hace eso. ¿Contra quién diriges una causa así? ¿Quién sería capaz de hacer una cosa de esas? El asunto está muy verde. Aparte, habría que demostrar que se tira desde el aire algo nocivo o tóxico. Y hay que tener en cuenta que el espacio aéreo está controlado.

Por otro lado, ¿cómo va el asunto del Mar Menor, que usted sigue llevando personalmente tras asumir el cargo de fiscal superior?

A la espera de que la juez acuerde la práctica de diligencias. Habrá que tomar declaración a los denunciados. La actuación será inmediata.

¿Llegará el papel cero a los juzgados o es una utopía?

La idea es que no haya papeles. Yo soy muy partidario de las nuevas tecnologías, siempre que se planteen con garantías. La idea es crear una única aplicación que englobe todo. Cuando funcione bien, será una maravilla.



Iniciativa "La Fiscalía intervendrá en la formación de los policías locales en seguridad vial y maltrato"

A raíz del Pacto de Estado contra la violencia de género, se habló de que la Región formaría a sus agentes y juristas para que sepan combatir mejor esta lacra. ¿Cuál será el papel que desempeñará la Fiscalía?

Está prevista la potenciación en el ámbito de las Policías Locales, especialmente en seguridad vial. Es una actuación a coordinar con la Comunidad. Es importante la formación de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A Policía Nacional y Guardia Civil ya se les está formando.

¿En qué ambitos?

Se van a ofertar cursos sobre maltrato animal, violencia contra la mujer, contaminación acústica... Para empezar ya para abril. Después de Semana Santa. La Fiscalía tendrá una intervención muy activa y, además, tenemos especialistas.

Respecto al maltrato animal, usted se mostró comprometido en este área y llegó a crear una comisión, cuando era fiscal de Medio Ambiente...

Se creó la comisión y se ha hecho un seguimiento y varias reuniones. Ahora lo lleva Miguel de Mata (actual fiscal de Medio Ambiente). Vamos a ver cuáles son los datos estadísticos del año 2017. Cada vez se abren más procedimientos judiciales en esta materia.