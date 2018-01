Aena constituye hoy la sociedad concesionaria que gestionará Corvera

Aena creará oficialmente hoy la sociedad concesionaria que gestionará el aeropuerto de Corvera. Tras la constitución formal ante notario, la compañía estatal que preside el murciano Jaime García-Legaz espera que dentro de un mes se pondrá firmar el contrato con la Comunidad Autónoma que la convertirá formalmente en concesionaria del nuevo aeropuerto.

El Consejo de Ministros aprobó el 29 de diciembre la creación de la nueva sociedad que gestionará el aeropuerto de Corvera, en cumplimiento de los pliegos del concurso convocado por la Comunidad que se ha adjudicado la compañía estatal. La nueva sociedad podrá contar en su consejo de administración con un vocal de la Consejería de Presidencia y Fomento, que tendrá voz, pero no voto.

La empresa se constituirá hoy ante notario con un capital de 8,5 millones de euros, que corresponden a 8.500 acciones de 1.000 euros.

El hecho de que el aeropuerto de Corvera sea explotado por una empresa de Aena y no por la compañía estatal que gestiona los aeropuertos públicos ha despertado cierta inquietud entre los trabajadores del aeropuerto de San Javier. Según informó el secretario de CC OO, Santiago Navarro, el personal de Aena ve con reservas su traslado a Corvera. Por su parte, García-Legaz, que a finales de diciembre se reunió en la delegación del Gobierno con los representantes del comité de empresa de San Javier, aseguró que se trata de «una sociedad cien por cien Aena, en la que no participan terceras compañías. No habrá ninguna diferencia entre formar parte de la plantilla de Aena y formar parte de la concesionaria», dijo.