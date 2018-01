Montoro garantiza que subirá el sueldo a los 98.000 funcionarios de la Región

Los empleados de las tres administraciones empiezan a cobrar este semana la nómina de enero sin revisión salarial.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, garantiza a los funcionarios que tendrán subida de sueldo este año, aunque no lleguen a aprobarse los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Los casi 98.000 empleados públicos que hay en la Región empezarán a cobrar a partir de mañana la nómina de enero sin subida alguna, dado que la prórroga de las cuentas de 2017 impide aplicar la revisión que el Ministerio había negociado durante meses con los sindicatos para este año. El preacuerdo establecía un incremento del 8% en tres años, condicionado al crecimiento de la economía.

En 2017 los empleados públicos consiguieron una subida del 1%, que cobraron con efecto retroactivo a partir de julio, cuando entraron en vigor las cuentas del pasado año. Entre el Estado, la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos suman en la Región cerca de 98.000 funcionarios, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre de 2017. La Administración regional concentra algo más de 50.000.

Los Presupuestos Generales del Estado para este año iban a contar con el apoyo del PNV, pero el conflicto catalán echó por tierra las posibilidades de acuerdo entre el Gobierno y los nacionalistas vascos.

Sin embargo, Montoro dijo ayer en el acto de apertura de una jornada de la SEPI que, de cualquier manera los salarios subirán «más que el año pasado, aunque no haya Presupuestos este año», y recordó que mañana comparecerá en el Congreso para explicar «lo que significa la parálisis y no tener Presupuestos». El ministro hizo hincapié en que si por cualquier circunstancia no hubiera Presupuestos a tiempo, los salarios de los funcionarios van «a mejorar» más que el 1% que ya subieron en 2017 y destacó que subirán más «a medida que la recuperación económica se vaya consolidando». Montoro lamentó que «hay grupos políticos que parece que no tienen interés» en que se aprueben las cuentas públicas este año.

CC OO le contestó que deje de hacer «anuncios de telediario» y se siente a negociar con las organizaciones sindicales. Por su parte, UGT pidió al Gobierno garantías jurídicas que frenen e impidan nuevas pérdidas de salariales para los empleados públicos de la Administración del Estado y una subida de 250 euros lineales al mes, así como un incremento en las tablas salariales de los distintos colectivos de las plantillas estatales.