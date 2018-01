Fran Hervías: "La Región necesita un cambio urgente para levantar las alfombras"

Fran Hervías fue uno de los artífices de la creación de Ciudadanos en la Región de Murcia, territorio que ha visitado en varias ocasiones en los últimos años. Hoy viene otra vez a Murcia para asistir a la constitución del nuevo comité autonómico. Destaca la gran implantación de Cs en la Región, donde llega ya al 98% de la población. Anuncia que las primarias para elegir al candidato o candidata regional serán en 2019. «¿Por qué no?», responde a la pregunta de si ve factible una victoria de Ciudadanos en las urnas.

¿Cómo se encuentra actualmente Ciudadanos en la Región de Murcia?

La Región de Murcia es uno de los lugares más importantes para Ciudadanos, donde más podemos crecer. De los 45 municipios, estamos implantados en 34, que representan el 98% de la población murciana. Ciudadanos tiene capacidad de llegar al 98% de los murcianos, con actividad en el propio municipio y en la calle. En la Región de Murcia, nuestro objetivo es poder conseguir en 2019 presentar candidatura en los 45 de municipios. A 1 de enero de 2018, tenemos 1.216 afiliados en la Región. La cuarta comunidad con mayor militancia, solo superada por Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. El partido está creciendo con fuerza en el conjunto de la Región de Murcia. Solo en diciembre hubo 200 afiliaciones nuevas.

¿Cree que puede pasar como en Cataluña y que Ciudadanos gane las elecciones en Murcia?

¿Por qué no? Cataluña ha mostrado el camino. En 2012 decían que habíamos tocado techo, con nueve diputados. Pasamos a 25 en 2015 y ahora a 36. Ciudadanos no tiene techo y seguiremos trabajando para ganar las elecciones. Nuestro objetivo es crecer, crecer y crecer.

¿Buscan un perfil parecido al de Inés Arrimadas para la Región de Murcia?

Nosotros, a diferencia de otros partidos, a nuestros candidatos los elegimos a través de primarias. Serán los afiliados quienes decidan, por tanto, los candidatos tanto para el Gobierno de la Región de Murcia como para los 45 ayuntamientos.

¿Serán este año las primarias para elegir al candidato a la Presidencia de la Comunidad?

Más bien para los primeros meses de 2019. Ahora no hay previsto ningún proceso de primarias en ninguna comunidad autónoma de España. Nos queda mucho por hacer todavía en las instituciones. En la Región de Murcia hemos demostrado que se puede hacer política útil desde la oposición. Hemos cambiado la Ley Electoral, hemos eliminado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, hemos eliminado los aforamientos y hemos sacado a los imputados de las instituciones.

¿Ha mejorado la relación con el Partido Popular desde que Pedro Antonio Sánchez dimitió y asumió la presidencia Fernando López Miras?

Nosotros no miramos si hay peor o mejor relación. Lo que nos importa es que se cumplan los acuerdos que alcanzamos y los compromisos que asumimos. El que no cumpla nuestras exigencias nos tendrá siempre enfrente. Nuestra posición es solucionar los problemas con los murcianos. Nosotros hablamos con hechos, no con palabras.

Parece que la Región siempre se cruza en el camino de la relación entre Cs y PP, esta vez con el caso de la senadora Pilar Barreiro. ¿Habrá Presupuestos Generales del Estado en 2018?

Ya lo veremos. Nosotros hemos establecido unas condiciones que tiene que cumplir el Partido Popular. Y una de ellas es la dimisión de Pilar Barreiro. El PP debe elegir entre una senadora imputada por corrupción política o los Presupuestos. Debe elegir el complemento salarial a jóvenes, las cinco semanas de permiso de paternidad, las subidas en la inversión en sanidad y educación? Debe elegir entre eso o Pilar Barreiro. Es evidente que la Región de Murcia necesita una regeneración urgente, abrir las ventanas y levantar las alfombras.

Precisamente el resto de partidos de la oposición les consideran a ustedes cómplices del PP por permitir que sigan en el Gobierno regional...

Ciudadanos está consiguiendo cosas que otros partidos no han conseguido en 20 años de oposición en la Región. Ahora los murcianos no tienen que soportar que les gobiernen imputados, y sí ven cómo se están consiguiendo mejoras y cambios en la Región. Vamos a seguir ese camino. El PSOE no consiguió nunca lo que estamos haciendo nosotros. Ellos han sufrido también la firmeza de Cs, como en el caso de Andalucía. Los dos partidos deben saber que para gobernar con nosotros deben cumplir nuestras exigencias.

Son ustedes líderes en las encuestas. ¿Se mantendrá esa tendencia hasta las generales?

Ya se verá. Las encuestas marcan tendencia y Cs crece sin parar. No solo en encuestas, sino en militancia y en implantación. Los ciudadanos buscan un cambio y Cs es parte esencial de ese cambio. Nosotros seguimos trabajando en las instituciones.