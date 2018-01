Ciudadanos acusa al PP de bloquear la llegada de agua desde el Júcar

Ciudadanos ha denunciado que el PP «lleva desde septiembre de 2015 negándose a debatir en el pleno de la Asamblea Regional una iniciativa para que llegue agua procedente del Júcar-Vinalopó a los municipios de Yecla y Jumilla».

El diputado y secretario de la Asamblea Luis Fernández señaló que cada grupo parlamentario es el que decide cuando se debaten sus mociones en pleno y en comisión, «y bajo esta premisa no entendemos la desidia del PP».

En concreto, no entiende «el desinterés del alcalde de Yecla y diputado regional, Marcos Ortuño, para que se debata la moción para que llegue agua del Júcar-Vinalopó a los municipios del Altiplano que el PP registró en septiembre de 2015 y que desde entonces tiene olvidada en un cajón, con el perjuicio que ello conlleva a los habitantes de Yecla y Jumilla».

«Es, por tanto, falsa la afirmación realizada por Ortuño en el pleno municipal cuando manifestó que la moción no se había debatido porque el Partido Popular está en minoría en la Asamblea Regional», según afirmó Luis Fernández, quien señala que el Partido Popular «es el que decide cuando se debaten sus iniciativa y es, por tanto, el único responsable de que no se haya producido este debate y, en consecuencia, tiene que dar explicaciones a los vecinos del Altiplano de por qué no defiende como alcalde los intereses de los yeclanos».