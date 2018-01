La rebaja del Impuesto de Sucesiones deja fuera a hermanos y sobrinos

Carrillo espera un incremento de las donaciones en vida y se reduzcan las renuncias a herencias.

La bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la Región de Murcia beneficiará a los cónyuges de la persona fallecida y los herederos de toda la línea ascendentes y descendente (hijos, nietos, bisnietos, padres, abuelos, bisabuelos), pero deja fuera a parientes como hermanos, primos y sobrinos.

Así lo precisó ayer el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo, quien compareció junto al director de la Agencia Tributaria de la Región, Isaac Sanz, para explicar los detalles de la reforma que entró en vigor el 1 de enero, y que supone la medida estrella del Gobierno regional en esta legislatura.

Carrillo precisó que, contra lo que piensan algunos, el impuesto no ha sido eliminado, ya que el Ejecutivo regional no puede hacerlo al tratarse de un tributo cedido, sino que lo ha bonificado al máximo tanto para las personas como para las empresas. Por tanto, aunque el pago a realizar sea mínimo, el consejero recuerda que es necesario realizar los trámites administrativos en el plazo de seis meses, «ya que el banco no va a permitir que se suceda una cuenta bancaria si no presenta el pago del impuesto ni el registro va a acceder a inscribir la propiedad inmueble». En las donaciones, el plazo para presentar la documentación se reduce a 30 días.

En el caso de los ciudadanos, la condición necesaria para beneficiarse de la bonificación es que el fallecido tuviera su residencia habitual en la Región en los cinco años previos a su muerte. En el caso de las donaciones ocurre lo contrario. Los que se benefician son los donatarios que residen en la Región, aunque el donante viva en otra comunidad autónoma.

El titular de Hacienda reiteró que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones «no era para ricos» y puso tres ejemplos. Para una herencia de 180.000 euros (cantidad que, según el consejero, se corresponde con el precio de mercado de una casa), un heredero solo tendrá que abonar 240 euros, cuando antes de 2014 la cantidad a pagar era de 24.000 euros. Asimismo, una herencia de 50.000 euros por la que antes se pagaba 3.083 euros se puede obtener ahora con solo 31 euros.

Según cálculos de la Comunidad, la rebaja del impuesto supondrá un ahorro para los ciudadanos la Región de 53 millones de euros en 2018 y 75 millones en 2019, que será el año en el que tendrá más efecto la bonificación aplicada. Beneficiará a 45.000 herederos anuales.

Carrillo prevé además que haya un aumento de las donaciones en vida. También confía en que se ponga fin a las renuncias a herencias, aunque estas no solo dependen del impuesto.

La Comunidad ha creado un servicio gratuito del modelo de impuesto de sucesiones en cualquier de sus oficinas mediante un sistema de cita previa, que se puede solicitar en la web de la Agencia Tributaria ( agenciatributaria.carm.es) y en el 900 878 830.