Ciudadanos pide a los dirigentes del PP que no sean "irresponsables" y aparten a Pilar Barreiro

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, pidió ayer a los dirigentes del Partido Popular que no sean «irresponsables» y aparten a la senadora Pilar Barreiro, para que se desbloqueen los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

«Yo confío en que el PP no sea irresponsable y no se pongan en juego los Presupuestos Generales de 2018 por no cumplir lo firmado en el acuerdo de investidura firmado por Rajoy y Rivera. Me parece que es de ser buen político y de tener respeto a sus votantes cumplir con sus acuerdos firmados», defendió Aguado a la salida del hotel Villa Magna.

El portavoz de la formación naranja recordó que el PP firmó un acuerdo donde recogía que los imputados por corrupción política tenían que dimitir, por lo que él espera que «hagan exactamente eso, que cumplan su palabra: que dimita, que la cese»". Y es que así no se pondrán «en riesgo» los Presupuestos, que ya estaban negociados por parte de su partido y de los populares.

Entre las medidas acordadas, Aguado reslató la equiparación salarial entre Policía Nacional y Guardia Civil; los permisos de paternidad y la bajada del IRPF. «Les pido que no sean irresponsables y cumplan con lo firmado», aseveró al respecto.

Por otro lado, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, reiteró «la exigencia de que esta senadora del PP deje el acta para cumplir el acuerdo de investidura que el PP firmó con Ciudadanos».

Según ese pacto, por el cual el partido naranja apoyó en su momento la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, los imputados por corrupción política deben abandonar sus cargos públicos.

Villegas destacó que «el PP está incumpliendo y el acuerdo está congelado hasta que cumpla», y puso el acento en que los españoles ya están «cansados de un Gobierno que arrastra los pies» en la lucha contra la corrupción y de un presidente que «incumple la palabra dada».