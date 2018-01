El abogado de Pilar Barreiro: "No hay delito, diga lo que diga la UCO"

"Ha ido muy bien, como debe ser, y lo único que le tengo que decir a los medios es que estamos igual que con (el caso) Novo Carthago; mi cliente venía condenada, confesa, y el Supremo, con muy buen criterio, archivó el caso. Si miran ustedes la hemeroteca verán lo mismo, supongo que pasará lo mismo y archivarán también y lo que sí les pediría es que la pidieran perdón".

Así se expresaba, a la salida de la declaración de su cliente, Raúl Pardo, el abogado de la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, después de que esta declarase durante una hora y media ante la magistrada Ana María Ferrer. A Barreiro se la investiga por fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama de corrupción Púnica.

La senadora, acompañada de su abogado, Raúl Pardo, ha llegado al alto tribunal algo más de media hora antes de la hora a la que había sido citada y no quiso hacer declaraciones a los periodistas que la esperaban a las puertas del edificio. Tampoco a la salida.

Sí habló el letrado, que llegó a arremeter contra la investigación de la UCO de la Guardia Civil de la que ha dicho que prefería "no hablar". "No hay delito alguno diga lo que diga la UCO", subrayó.

"Hay una cosa que es la lógica aristotélica, y hay otra lógica que es la de Lewis Carrol, el de Alicia en el País de las Maravillas -ha añadido Pardo-. A mí gusta en derecho utilizar la lógica aristotélica, y las conclusiones de la UCO, como llegó el juez Velasco y luego el Supremo, porque es una correa de transmisión, son erróneas totalmente".

"Se contrató una publicidad que se hizo y se pagó", ha explicado el abogado en relación con los anuncios pagados por Barreiro en un diario digital de De Pedro. Sobre el contrato para mejorar la reputación de la entonces alcaldesa de Cartagena y diputada "no llegó a terminarse y que iba a pagar el partido, por lo que no hay ningún delito en nada".

"No hubo pago con dinero público alguno", ha insistido el letrado, para añadir que su clienta no sabe nada del expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez -procesado también por contratos con el conseguidor de la Púnica-. "Yo de la UCO prefiero no hablar", insistió.

Barreiro fue citada para realizar una declaración voluntaria ante la magistrada, que en los próximos días podía decidir si pide a la Cámara Alta su suplicatorio con el fin de imputarla formalmente.

La Fiscalía se posicionó a favor de investigar a Barreiro en el Supremo después de que el exjuez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que estuvo investigando el caso Púnica hasta que fue ascendido a la nueva Sala de Apelaciones de este órgano judicial, remitiese una exposición razonada al alto tribunal debido a la condición de aforada de Barreiro.

En su auto de apertura de la investigación, el Tribunal Supremo ya considera que los hechos atribuidos a Barreiro "son susceptibles de ser calificados como constitutivos" de cinco delitos.

Precisa que los hechos más relevantes investigados en la trama corrupta relacionados con la aforada es la existencia de supuestos conciertos con empresas de Alejandro de Pedro (considerado el conseguidor de la Púnica) para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

