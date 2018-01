Los nombres propios de la política en 2018

Clima político. 2018 es el año previo a las elecciones municipales y autonómicas. Por tanto, es el año decisivo para lo que pueda pasar en los comicios, que se vislumbran como los más disputados e interesantes de los últimos 20 años en la Región de Murcia. López Miras ha empezado fuerte con las bajadas de impuestos, Diego Conesa debe afrontar sus primarias y cuatro conferencias políticas, Ciudadanos está eufórico y Podemos parece de capa caída. Y en unas semanas llega un nuevo invitado: el partido de Alberto Garre.

Fernando López Miras . Presidente de la Comunidad y del Partido Popular de la Región

Ha comenzado el año a toda marcha. En el encuentro que mantuvo con los medios de comunicación tras el primer Consejo de Gobierno del año, que tuvo carácter deliberante, sorprendió con el anuncio de la próxima rebaja del Impuesto de Renta de las Personas Físicas, el IRPF, con el objetivo de beneficiar «a las clases medias». No dio detalles ni fechas, pero su anuncio ha sido bien acogido por el sector empresarial y criticado por la oposición, que le acusa de haber comenzado la campaña electoral cuando todavía faltan 17 meses para los comicios.

En el encuentro con los periodistas (que no se realizó en Navidad debido a que la visita de Mariano Rajoy trastocó toda la agenda del Ejecutivo), Fernando López Miras también dejó muy claro que piensa hacer valer su posición como presidente del Partido Popular de la Región de Murcia para ser candidato a las elecciones autonómicas («mi proyecto va mucho más allá de 2019», ha señalado) y previsiblemente será ratificado durante este año 2018. Aunque no faltan en el partido, sobre todo en las bases, quienes ponen en duda que sea el más adecuado para ser candidato en las elecciones más difíciles para el PP, lo cierto es que no se vislumbra una alternativa. Llegará en buena posición si, durante estos meses que restan para la cita con las urnas, consigue hitos como traer el AVE, avanzar en el soterramiento, abrir el aeropuerto de Corvera y si Rajoy es generoso con él de cara a la financiación autonómica y el agua.



Diego Conesa . Secretario general del PSRM-PSOE

Poco a poco se va consolidando como líder del PSOE y el próximo 10 de febrero afrontará su primer Comité Regional. En estos primeros meses del año tiene previsto desarrollar cuatro de las cinco grandes conferencias que prometió celebrar, con las que pretende construir el nuevo discurso del PSOE, y también arrancará con el prometido proceso de rendición de cuentas ante los militantes. El primer toro al que se enfrentará este año será el proceso de primarias para elegir al secretario general de Murcia, que coordinará a las trece agrupaciones. Pero el paso más importante para Diego Conesa tendrá lugar cuando el Comité Federal convoque el proceso de primarias para designar a los cabezas de lista autonómicos y de las principales ciudades en las elecciones de 2019, algo que previsiblemente llegará durante el segundo semestre del año. Diego Conesa ya ha confirmado su intención de concurrir a las primarias para ser candidato a la presidencia de la Comunidad, en las que posiblemente tendrá competencia. Si es elegido, abandonará la alcaldía de Alhama de Murcia, que ocupa desde 2015, manteniéndose en el Consistorio como concejal hasta que se celebren las elecciones.

El PSRM ya celebró su primera gran conferencia en diciembre, sobre agua y con la asistencia de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la próxima cita versará sobre educación y será el 24 de febrero en Alhama de Murcia, con la asistencia del exministro y portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo.



Miguel Sánchez . Portavoz regional de Ciudadanos

Óscar Urralburu . Secretario general de Podemos Región de Murcia

Ciudadanos es el partido de moda. El éxito electoral de Inés Arrimadas en las elecciones de Cataluña y una reciente encuesta de Metroscopia en la que, por primera vez, aparece como el primer partido en intención de voto en España, ha desatado la euforia en las filas de la formación naranja, que confía que en 2019 no solo pueda entrar en los Gobiernos municipales y autonómicos, sino incluso liderarlos. Y entre los territorios en los que más expectativas tiene el partido de Albert Rivera es la Región de Murcia, una de las comunidades autónomas donde mayor incremento de militantes se ha registrado en los últimos años. Ciudadanos ha sido en esta primera parte de la legislatura el principal aliado del Partido Popular, facilitando la aprobación, no sin arduas negociaciones, de los Presupuestos de la Comunidad en 2015, 2016 y 2017. Pero la cercanía de las elecciones hace prever que las relaciones entre los dos partidos van a ser más tirantes y van a estar marcadas por una competencia feroz. De primeras, Cs, pese a su concepción liberal, ha reaccionado con críticas al anuncio de López Miras de reducir el IRPF. Además, Ciudadanos deberá mirar de reojo al nuevo partido de Garre, que le tratará de arrebatar la bandera de la regeneración. Ciudadanos elegirá a sus candidatos por primarias, previsiblemente a finales de 2018 o en los primeros meses de 2019. Su actual portavoz, Miguel Sánchez, ha señalado ya que se ve con fuerzas para seguir. ¿Buscará el partido a su Arrimadas murciana?No parece que Podemos esté viviendo su mejor momento desde que irrumpió en la escena política española tras su inesperado éxito en las elecciones europeas de 2014. La crisis de Cataluña ha pasado factura a la formación morada e incluso el líder estatal, Pablo Iglesias, lleva sin comparecer casi un mes, algo inusual en él. Ni siquiera valoró la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para hacer balance del año. En la Región, en cambio, su secretario general, Óscar Urralburu, que renovó su liderazgo en junio de 2017, sigue a lo suyo, con un intenso trabajo parlamentario, y esta semana ya ha presentado la primera proposición de ley del año, con el objetivo de regular la publicidad y la comunicación institucional en la Región de Murcia.

Urralburu, con el liderazgo incuestionable tras imponerse en el proceso interno a la eurodiputada Lola Sánchez, deberá superar unas primarias si quiere ser de nuevo candidato a la presidencia de la Comunidad. Y lo más probable es que también encuentre rivales internos. También está por ver cómo evoluciona la relación con Izquierda Unida para presentarse en una candidatura conjunta a las elecciones autonómicas, como ya se hiciera en las generales de 2016. A priori, parece que la ambigua posición del partido en la crisis de Cataluña puede pasarle factura electoral en territorios como Murcia. Pero todavía falta mucho para las elecciones y la formación morada ya ha demostrado que aprovecha muy bien las campañas electorales.



Alberto Garre . Plataforma Cívica de la Región de Murcia

Dentro de unas semanas habrá un nuevo actor en el escenario político de la Región de Murcia. La Plataforma Cívica de la Región, que lidera el expresidente Alberto Garre, dará el paso definitivo y se constituirá en partido político, tal y como anunció el propio Garre en su última comparecencia pública, donde aseguró que contaba con un «ejército» de unas 700 personas trabajando en su nuevo proyecto político, entre los que destacan personalidades como Jerónimo Tristante o María José Alarcón. El que fuera consejero de Presidencia con Garre, José Gabriel Ruiz, es el encargado de coordinar los trabajos para los estatutos del nuevo partido, que aún no tiene nombre, pero que harán hincapié en su vocación reformista y regeneradora. Aunque su normativa interna marcará que todos los candidatos deberán ser elegidos mediante primarias, lo normal es que Alberto Garre sea el candidato a la presidencia de la Comunidad, si es que finalmente el partido presenta una candidatura en las elecciones municipales y autonómicas de 2019.

El expresidente regional no tiene el altavoz de las instituciones para promocionar su acción política, por lo que necesitará un importante trabajo de comunicación para hacer llegar sus propuestas a los murcianos. Además, deberá tener en cuenta que sus principales competidores, Partido Popular y Ciudadanos, no lo recibirán precisamente con los brazos abiertos. La lucha por el dominio del centro derecha regional está más que servida.