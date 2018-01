Se cumplen 84 años del primer vuelo del autogiro de De la Cierva

Tal día como hoy, un 10 de enero, el murciano Juan de la Cierva sobrevolaba el cielo de Madrid con su autogiro, una aeronave que supuso todo un hito en la historia de la aviación española. Ochenta y cuatro años después el Ejército del Aire ha querido recordar este momento histórico a través de las redes sociales.





#TalDiaComoHoy de 1934 Juan de la Cierva vuela sobre #Madrid, por primera vez, en un #autogiro. Si aún no has estado en el Hangar 4 del #MuseoDelAire #BACuatroVientos no te pierdas nuestra colección de #autogiros. Conservamos la historia de la aviación pic.twitter.com/pc29WebWFY