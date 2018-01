Los trabajadores del SMS pueden solicitar desde hoy la carrera profesional

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha convocado el primer nivel de la carrera y promoción profesional para el personal estatutario, que se puede solicitar desde hoy. El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicó ayer la resolución de 4 de enero de 2018, del director gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se convoca el procedimiento para el encuadramiento inicial en el nivel I de la carrera profesional del personal facultativo sanitario, del personal diplomado sanitario, y de la promoción profesional del personal estatutario fijo de las distintas categorías estatutarias de carácter no sanitario de los subgrupos A1 y A2 de titulación, y de las categorías estatutarias sanitarias y no sanitarias de los grupos C1, C2 y E.

La convocatoria de este primer nivel corresponde al personal estatutario que no estuviera incluido en el ámbito de aplicación del anterior acuerdo de carrera, siempre que en la fecha de entrada en vigor de la ley tenga la condición de personal estatutario fijo del Servicio Murciano de Salud, se encuentre en servicio activo y tenga una antigüedad mínima de cinco años en los servicios prestados en el Sistema Nacional de Salud.

Con esta medida se da respuesta al compromiso de incorporar en 2018 a la carrera profesional a 4.490 trabajadores fijos, que actualmente no cobran este complemento salarial, a pesar de que acumulan antigüedad suficiente para ello (un mínimo de cinco años). La carrera profesional quedó congelada en 2010, lo que impidió que puedan incorporarse al primer nivel de este complemento hasta ahora. Entre estos 4.490 trabajadores hay 1.058 facultativos, 2.265 sanitarios no facultativos y 1.167 no sanitarios.