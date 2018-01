El SMS no reserva la plaza a las sanitarias embarazadas en la bolsa de trabajo

El sindicato médico CESM ha denunciado que, desde el pasado mes de diciembre, "el Servicio Murciano de Salud ha dado instrucciones de que las sanitarias que se queden embarazadas o aquellas que están en situación de baja laboral por maternidad, y tengan que renovar un contrato en bolsa de trabajo, no tendrán reserva de plaza".

Desde el sindicato han mostrado su "rechazo absoluto a esta medida, ya que se trata de un ataque frontal contra las mujeres, la maternidad y la lactancia, y los derechos de las trabajadoras que desean ser madres".

"Esta decisión de la Administración somete a una evidente falta de protección a las mujeres y, además, se suma a una larga lista de restricción de derechos laborales a los empleados públicos que está caracterizando a nuestro Gobierno regional", criticaron.

El sindicato lamenta "este agravio a las mujeres, que es una nueva muestra de la precariedad reinante en el empleo médico, un hecho que ha quedado demostrado y que ha ido empeorando en los últimos años y que afecta a todos los profesionales y a colectivos muy vulnerables como el personal eventual o, en este caso, las mujeres".

El Servicio Murciano de Salud, "para atacar a las mujeres en pleno siglo XXI, se escuda en un supuesto informe jurídico". En dicho informe, según indican desde el CESM, "se refleja una situación que ya suponía un grave perjuicio y es que, hasta ahora, se permitía a las gestantes puntuar en bolsa de trabajo y mantener la reserva de plaza durante el embarazo y la baja por maternidad, pero sin cotizar a la Seguridad Social".

Así, el Sindicato Médico exige a Sanidad que "vele por los derechos de sus trabajadores y lleve a cabo políticas en recursos humanos que defiendan a la mujer, la maternidad y la lactancia y se adapten a la realidad social actual, en la que más de un 80 por ciento de nuevos colegiados en Medicina cada año son mujeres".

Sanidad asegura que cumple la normativa

Ante esta denuncia del Sindicato Médico la consejería de Sanidad asegura que "la orden reguladora de las bolsas de empleo temporal del Servicio Murciano de Salud, contempla como consecuencia de la modificación de la misma en el año 2014, el derecho de las mujeres en riesgo durante el embarazo o lactancia natural, al cómputo de los puntos en Bolsa de Trabajo correspondientes a las contrataciones que por su situación no les hubiera sido posible su incorporación al puesto de trabajo, derecho que es respetado escrupulosamente por el Servicio Murciano de Salud. Por el contrario el derecho a la reserva de plaza al que hace referencia el Sindicato Médico CESM en su escrito, no se recoge en la citada Orden reguladora, y por tanto vulneraría la legalidad vigente y los derechos de los trabajadores incorporados la citada reserva de plaza. Es más, el propio Consejo Jurídico de la Región de Murcia en su Dictamen preceptivo previo a la publicación de la Orden, consideró no ajustado a derecho dicha reserva de plaza".

Por tanto, sostienen fuentes oficiales, "la Consejería y el Servicio Murciano de Salud cumplen la normativa vigente, y con el criterio del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, teniendo en cuenta que incide de forma directa sobre el derecho de otro trabajador, el que fue nombrado para el puesto ofertado, y cuyo cese solo es posible por las causas expresamente recogidas en la Ley".