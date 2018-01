El Defensor del Pueblo investiga el 'bloqueo' de la bolsa de Emergencias

Acuden también a la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano de la Asamblea Regional.

La bolsa de trabajo de Emergencias Sanitarias (conductor y teleoperador) del Servicio Murciano de Salud se encuentra sin actualizar desde hace cerca de tres años, ya que la última vez que se puso al día fue en marzo de 2015. Así lo han denunciado varios sanitarios ante el Defensor del Pueblo, quien se ha comprometido a investigar su situación y dirigirse al SMS para solicitarle información al respecto, tal y como se recoge en el escrito de respuesta de esta institución nacional ha remitido y el que ha tenido acceso LA OPINIÓN.

Uno de los afectados ha presentado incluso una petición a la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano de la Asamblea Regional con el objetivo que desde el Parlamento murciano se desbloquee esta situación. Según indican los afectados, ésto les perjudica claramente de cara a unas oposiciones que se encuentran «a la vuelta de la esquina» y en las que creen que parten con desventaja.

Uno de los sanitarios explica que «en mi caso particular y en el de otros muchos, nos faltan 20 puntos por baremar y para conseguirlos nos hemos gastado mucho dinero en formación, en mi caso más de 7.000 euros, puntos que no nos han reconocido aún». Además, subraya que «en nuestra bolsa de trabajo no hay gente con mucha puntuación porque es de reciente creación, por lo que 20 puntos son una gran ventaja o desventaja, para quienes no los tienen». Ante esta situación dicen sentirse discriminados y consideran que se les trata de forma diferente al resto del personal que sí cuenta con unas bolsas de trabajo actualizadas.

Los afectados aseguran que hay sindicatos que están al tanto de esta situación y destacan que la desventaja no es sólo de cara a las próximas oposiciones sino también en el día a día, ya que se está llamando a gente para trabajar de una bolsa que está sin actualizar y «en la que no encuentran rivales» porque al no ponerse al día las puntualizaciones «sólo trabajan ellos», afirman. El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha sido preguntado por esta situación por el malestar que han manifestado varios sanitarios, que han llegado a acudir al Defensor del Pueblo, pero no se ha pronunciado al respecto.